CNTE bloquea HOY accesos a la CDMX: ¿Qué carreteras tomarán los maestros este jueves?

CNTE toma las entradas a la CDMX: estas son las autopistas y casetas que podrían cerrar. (Cuartoscuro)

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearán las principales vías de acceso a la Ciudad de México.

La falta de acuerdos con las autoridades federales prolonga las movilizaciones de la CNTE, que incluyen bloqueos, marchas y plantones con afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital del país.

Durante los últimos días, las protestas dejaron daños materiales, enfrentamientos con autoridades y maestros lesionados, por lo que se prevé una jornada de tensión este jueves 4 de junio.

¿Cuáles son las autopistas que bloqueará la CNTE?

El magisterio tomará las principales autopistas que conectan con la Ciudad de México, según información de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

Las vialidades que podrían resultar afectadas son:

Autopista México-Toluca.

Autopista México-Pachuca .

. Autopista México-Cuernavaca.

Autopista México-Puebla.

Las autoridades indican que los manifestantes podrían efectuar el “bloqueo de las casetas de entrada y salida” de la Ciudad de México a partir de las 10:00 horas.

Por otra parte, un grupo de maestros acudirá a una reunión con funcionarios federales para intentar alcanzar acuerdos.

Las autoridades tampoco descartan bloqueos en otros puntos de la Ciudad de México. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre el plan completo de movilización de la CNTE.

¿Qué propone la SEP a la CNTE?

El 3 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, difundió la propuesta presentada al magisterio, la cual fue rechazada por la CNTE.

El documento no plantea una medida inmediata. La propuesta contempla trabajo conjunto para elaborar una iniciativa relacionada con la Ley del ISSSTE en materia de pensiones.

La principal demanda de la CNTE consiste en derogar la reforma aprobada en 2007, una petición que, según el magisterio, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó durante la campaña presidencial.

La SEP planteó la instalación de mesas de trabajo durante varios meses para construir una propuesta y posteriormente enviarla al Congreso. No obstante, la oferta no atiende la exigencia central de los docentes.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, reiteró la disposición del Gobierno federal para mantener el diálogo y encontrar una solución al pliego petitorio de los maestros.

Además, recordó que “lo que no se pueda hacer es por falta de presupuesto, no por falta de voluntad”.

CNTE ingresa a instalaciones de la SEP

Un grupo presuntamente vinculado a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) logró ingresar a las oficinas centrales de la SEP el miércoles 3 de junio.

Algunas versiones señalaron que la protesta surgió después de que un maestro resultó herido durante las movilizaciones del 3 de junio y perdió la vista en un intento de ingreso al Zócalo de la Ciudad de México.