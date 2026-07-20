Estreno de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026: Fecha, horario, habitantes, dónde ver y más

'La Casa de los Famosos México 4' ya tiene fecha de estreno, primeros habitantes, sitios de transmisión y más. (Foto: Lacasadelosfamososmexico/Shutterstock)

La espera por el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 está a punto de terminar. El reality show regresa con un nuevo grupo de habitantes que buscan ganarse el apoyo del público para llevarse el millonario premio.

La cuarta temporada presenta dinámicas, estrategias, alianzas y polémicas desde la primera gala, por lo que miles de seguidores están atentos a la hora de inicio, quienes se integran al elenco y donde se ve en vivo.

Entre los participantes confirmados para La Casa de los Famosos 4 está Yahir, Arantza Ruiz, Fede Vigevani y Flor Vigna.

Flor Vigna fue confirmada para 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Cortesía Netflix/Lacasadelosfamososmexico)

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La temporada 4 de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio de 2026, fecha en la cual conviven todos los participantes por primera vez.

Como ha ocurrido en las ediciones anteriores, el programa inaugural marca el inicio de varias semanas de convivencia, nominaciones y eliminaciones, mientras el público decide con sus votos quién continúa en la competencia.

¿A qué hora y dónde ver el estreno de ‘La Casa de los Famosos México’ en vivo?

La gala de estreno comienza a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Los seguidores pueden verla por Las Estrellas, además de seguir la cobertura a través de ViX, única plataforma que ofrece la transmisión en vivo las 24 horas del día para observar todo lo que ocurre dentro de la casa.

El resto de galas (prueba del líder, nominación, y fiestas) se van a transmitir en Canal 5 a partir de las 22:00 horas del tiempo del centro de México.

Galilea Montijo es la conductora principal de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México 2026′?

Hasta el momento, la producción ha revelado a algunos de los participantes de La Casa de los Famosos México. Entre ellos se encuentran Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera y otras personalidades que fueron presentadas durante las últimas semanas mediante emisiones especiales y redes sociales.

Se espera que durante la gala inaugural se confirme el elenco que compite por convertirse en el ganador de la temporada, esto debido a que por lo regular tienen habitantes sorpresas revelados durante el primer programa.

La lista de participantes de La Casa de los Famosos México 4 es la siguiente:

Habitante 1: Ernesto Laguardia

Habitante 2: Karina Torres

Habitante 3: Ximena Herrera

Habitante 4: Aldo Rendón

Habitante 5: Moisés Peñaloza

Habitante 6: Cynthia Klitbo

Habitante 7: Yahir

Habitante 8: Flor Vigna

Habitante 9: Masad Altamini

Habitante 10: Arantza Ruiz

Habitante 11: Ese Pérez

Habitante 12: Fede Vigevani

¿Cómo es la dinámica por día en ‘La Casa de los Famosos México’?

Uno de los principales atractivos del reality es nuevamente la señal en vivo disponible las 24 horas, donde los seguidores pueden observar las conversaciones, estrategias, alianzas y conflictos de los habitantes sin interrupciones.

Pero, el juego tiene reglas y cada día se deben cumplir. La semana comienza con la prueba del líder, donde un participante queda inmune a la nominación. Los martes hay cine y prueba del presupuesto semanal.

Los miércoles los habitantes deben nominar, los viernes se divierten en las fiestas luego del duelo por la salvación y los domingos son de eliminación, donde un participante de La Casa de los Famosos México se despide.

Ernesto Laguardia fue el primer habitante confirmado en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los conductores de ‘La Casa de los Famosos México 2026′?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México tiene a un equipo de conductores que acompañará a la audiencia durante las galas liderado por Galilea Montijo, quien vuelve como presentadora principal.

Odalys Ramírez y Diego de Erice son los encargados de presentar las emisiones de los lunes, martes, jueves y viernes, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducen la pregala y la postgala, donde analizarán lo ocurrido dentro de la casa.

En tanto, Marie Claire Harp continua al frente del contenido digital, con coberturas especiales, entrevistas y material exclusivo del programa.