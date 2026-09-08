¡A juntar rupias! ¿Cuánto cuesta ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ en México?

Sabemos que tu cartera sufrirá en noviembre, pero valdrá la pena hacer el gasto por uno de los videojuegos más esperados del año, junto con GTA VI. Nintendo reveló en su tienda oficial el precio en México de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el remake del clásico de Nintendo 64 que regresará casi tres décadas después de su lanzamiento original como un título exclusivo para Nintendo Switch 2.

La compañía abrió las reservas en su tienda después de presentar el primer gameplay durante el The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, encabezado por Eiji Aonuma, productor de la franquicia.

Además de reconstruir Hyrule para la nueva consola, Nintendo modificó diferentes mecánicas de la aventura de Link y encontró una nueva forma de aprovechar uno de sus objetos más reconocibles para los jugadores: la Ocarina del Tiempo.

¿Cuánto costará ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ en México y cuándo se estrena?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrá un precio de 1,229 pesos en México para su versión digital, de acuerdo con la ficha disponible en la tienda oficial de Nintendo. La reserva ya está habilitada y permitirá realizar la predescarga para comenzar a jugar desde el momento de su lanzamiento.

El remake de las aventuras de Link se estrenará el próximo 5 de noviembre, exclusivamente para Nintendo Switch 2, y tendrá un tamaño estimado de 27 GB. El lanzamiento se realizará justo dos semanas antes de la llegada del nuevo Grand Theft Auto VI de Rockstar Games.

Aunque Nintendo todavía no revela el precio de la versión física en México, en Estados Unidos la edición digital cuesta 59.99 dólares y la física, 69.99 dólares. Si se mantiene una proporción similar en nuestro país, esta última podría rondar entre los 1,400 y 1,500 pesos.

Como parte de los festejos por el 40 aniversario de The Legend of Zelda, Nintendo también lanzará el próximo 29 de octubre una Nintendo Switch 2 de edición especial, cuyo diseño incorpora elementos de la Trifuerza.

Además, la compañía japonesa creadora de Mario Bros prepara versiones conmemorativas del Nintendo Switch 2 Pro Controller, con opciones que incluyen un soporte de exhibición, así como un estuche de transporte con protector de pantalla.

¿Cuáles son los cambios que tendrá el remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’?

Nintendo no se limitó a mejorar la resolución del título lanzado en 1998. Para esta versión, rehizo por completo el apartado visual, desde las texturas de los distintos materiales hasta la reducción de los tiempos de carga y una mayor fluidez durante la aventura.

Link también tendrá más libertad para desplazarse. Los jugadores podrán saltar y correr con nuevos comandos asignados a los botones, mientras que el stick derecho servirá para controlar la cámara y contemplar los escenarios desde distintos ángulos.

Las zonas de Hyrule fueron rediseñadas e incluyen nuevos detalles. Nintendo también modificó el paso del tiempo del juego: el ciclo de día y noche continuará aunque Link entre a pueblos y otras zonas donde antes se detenía, por lo que el reloj del mundo seguirá avanzando mientras el jugador las recorre.

De igual forma, Nintendo incorporó Threads of Time, una herramienta que permitirá consultar en cualquier momento el progreso de la historia y el siguiente objetivo.

Nintendo lanzará una versión especial de su consola por el 40 aniversario de Legend of Zelda. [Fotografía. Shutterstock, Nintendo]

¿Qué anunció Nintendo sobre la Ocarina del Tiempo de ‘The Legend of Zelda’?

Uno de los cambios más llamativos anunciados para The Legend of Zelda: Ocarina of Time es que el videojuego aprovechará el micrófono integrado de Nintendo Switch 2.

En lugar de limitarse a introducir las notas mediante los controles, los jugadores podrán tararear una melodía que Link haya aprendido para que el protagonista la interprete con su ocarina dentro del juego.

De igual forma, Nintendo anunció una ocarina funcional inspirada en el juego, mientras que HORI prepara una versión electrónica capaz de reproducir notas o canciones completas con solo presionar sus botones. Ambas llegarán a finales de 2026.

La experiencia se extenderá al celular mediante ZELDA NOTES, un servicio integrado en Nintendo Switch App. Una de sus herramientas, Play Ocarina, permitirá utilizar la pantalla táctil como una ocarina virtual, seguir una guía, reproducir melodías automáticamente o crear partituras propias para compartirlas mediante códigos QR.

Con estas y otras novedades, será mejor que le vayas avisando a tu cartera o a tu tarjeta de crédito que sufrirán un fuerte golpe en noviembre, aunque valdrá la pena para disfrutar, con una mejor calidad, del primer videojuego de The Legend of Zelda realizado en 3D.