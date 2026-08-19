Filtración de GTA VI: Esto sabemos sobre el supuesto hackeo a Rockstar Games

Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado del año junto con el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, está en la mira de internet: se filtraron supuestos clips del título a tres meses de su lanzamiento.

Mediante redes sociales y foros, rápidamente circularon fotos y videos inéditos de manera extraoficial. De hecho, Rockstar Games —desarrolladora del título— ni siquiera había mostrado el gameplay en sus adelantos, sino que estos se habían reducido a cinemáticas.

Esto se especulaba que ocurriría el próximo jueves 27 de agosto, cuando el primer tráiler extendido de GTA VI se lanzaría primero en la plataforma de streaming Netflix y unas horas más tarde en los canales oficiales de la empresa de videojuegos.

¿Qué pasó con las filtraciones que ha sufrido Rockstar Games con GTA VI? Esto sabemos

El martes 18 de agosto, el portal especializado en noticias de la desarrolladora de videojuegos Rockstar Intel reportó que se había realizado la segunda filtración más grande del juego desde la que ocurrió en 2022, cuando la empresa aceptó una “intrusión” en sus sistemas.

Además de dos videos que revelaban el supuesto gameplay del título, se dio a conocer el que sería el mapa completo que tendría la sexta entrega de la lucrativa saga. En los videos se puede observar al protagonista de este juego, Jason Duval, realizando acciones típicas de esta franquicia, como atacar a otras personas o conducir automóviles.

El portal recuperó que la intención de los supuestos filtradores, un grupo de hackers llamado Cyberleek, fue realizar el ‘leak’ a modo de protesta por el no lanzamiento de GTA VI en un formato físico, sino que se limita a uno digital o a un código de descarga. El anuncio de esta medida llegó después de que PlayStation anunció el fin del formato físico desde 2028 para sus consolas.

El portal especializado en videojuegos GamesRadar recuperó del manifiesto de los supuestos filtradores que, además, exigían que se eliminara la práctica de ofrecer contenido descargable (DLC) de antemano mediante muros de pago —en referencia a que existe una versión más cara con más contenido— y que hubiera una forma de poder jugar sin conexión a internet.

Como reacción, la iniciativa Stop Killing Games lanzó un comunicado en el que reprobó las acciones debido a que se trataba del trabajo de un grupo de desarrolladores empleados en el proyecto.

“Utilizar medios ilegales para defender una postura es inaceptable para nosotros y no hace nada para proteger nuestro derecho a seguir utilizando aquello por lo que pagamos. Por mucho que se esté en desacuerdo con las decisiones de los altos directivos de estas compañías, hay miles de desarrolladores que trabajaron arduamente en este proyecto y son ellos quienes reciben el mayor impacto”, defendieron.

La iniciativa también informó que muchas de las filtraciones incluyen códigos para formar parte de un sistema de criptomonedas y que los filtradores presuntamente estaban pidiendo dinero a cambio de más contenido.

GamesRadar además recuperó una cita del documento: “que quede absolutamente claro: esto no es para sacar dinero”, explicaron desde Cyberleek asegurando que estaban fondeando otro proyecto.

“Cyberleek no se detendrá hasta que emitan una declaración pública y una disculpa con un compromiso concreto de mejorar. Las palabras no son suficientes; la restitución es obligatoria”, expresaron en el comunicado. “Este es un mensaje para todas las grandes corporaciones: compórtense o serán el próximo objetivo”, amenazaron.

Este miércoles, Rockstar Intel reportó la difusión de un nuevo video de gameplay filtrado, en esta ocasión, más extenso que los dos anteriores y donde se apreciaban nuevas acciones que se podrían realizar en el juego.

El portal tecnológico The Verge reportó que al menos los dos primeros videos filtrados fueron removidos por una reclamación de derechos de autor del portal en el que habían tenido acceso a ellos, ante lo que concluyeron que Rockstar Games y su matriz, Take-Two Interactive, estaban tomando acciones al respecto.

Rockstar Games y Take-Two se negaron a hacer comentarios para el sitio. Tampoco han emitido una postura con relación al material a poco más de una semana del lanzamiento de un nuevo tráiler.