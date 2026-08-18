⁠'La Granja VIP 2026′: Lista de participantes de la nueva temporada AL MOMENTO

Estos son los participantes confirmados para la segunda temporada de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro/Cortesía TV Azteca/imagen modificada con IA)

El elenco de la segunda temporada de La Granja VIP poco a poco comienza a tomar forma. Varios nombres han sido anunciados para sumarse a la nueva edición del reality show, que en esta ocasión aumenta a 20 granjeros.

Entre las personalidades que ya han sido confirmados para esta temporada destacan Carlos Trejo, Ivonne Montero y Kunno, quien ya participó en La Casa de los Famosos.

Adal Ramones regresa como conductor principal de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los participantes confirmados para la nueva temporada de ‘La Granja VIP’ al momento?

Hasta el momento, la nueva temporada contempla un elenco de 20 granjeros, aunque la producción continúa con la revelación de nombres de manera gradual.

La lista, hasta el momento, se conforma de la siguiente manera:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras, conocido como ‘El Comediante Bicolor’

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

¿Quién es Carlos Trejo?

Carlos Trejo es un investigador de fenómenos paranormales y escritor mexicano que alcanzó notoriedad por su libro ‘Cañitas’, obra en la que relató supuestos acontecimientos sobrenaturales ocurridos en una casa de la Ciudad de México.

Su exposición mediática lo convirtió en una de las figuras más reconocibles relacionadas con el mundo de lo paranormal en México. También ha protagonizado distintas polémicas en televisión, entre ellas sus enfrentamientos públicos con Alfredo Adame, ganador de la primera temporada de La Granja VIP.

'La Granja VIP' confirmó la participación de Carlos Trejo. (Fotos: Cuartoscuro / TV Azteca / IA).

¿Quién es Ivonne Montero?

Ivonne Montero es una actriz, cantante y modelo mexicana que comenzó su carrera artística a finales de la década de los 90.

La actriz obtuvo reconocimiento por sus participaciones en producciones como El tigre de Santa Julia y la telenovela ¡Anita, no te rajes!, donde interpretó uno de sus papeles más recordados.

A lo largo de su trayectoria también ha participado en telenovelas, series y otros realities de televisión. Entre sus proyectos se encuentran La Isla, Secretos del alma y La loba.

¿Quién es Kenny Avilés?

Kenny Avilés es una de las figuras femeninas más reconocidas del rock mexicano y la vocalista y fundadora de Kenny y los Eléctricos, agrupación que comenzó su trayectoria en 1980.

La cantante nació en Guadalajara y desde joven mostró interés por la música. Antes de consolidarse con su propia banda, incluso trabajó como corista de Verónica Castro.

¿Quién es Kevyn Contreras?

Kevyn Contreras es un comediante regiomontano conocido en redes sociales como ‘El Comediante Bicolor’.

Su estilo de humor, sketches y presentaciones de stand up lo han ayudado a ganar popularidad en plataformas digitales y escenarios de México. También ha colaborado con figuras de la comedia como Brincos Dieras y Adrián Marcelo.

¿Quién es Kunno?

Kunno es un influencer y creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León.

El creador de contenido alcanzó gran popularidad en 2020 gracias a la llamada ‘Kunno Caminata’, una forma particular de caminar que se convirtió en tendencia en TikTok.

Además de su actividad en redes sociales, Kunno ha incursionado en la música y la actuación. Entre sus participaciones se encuentra una aparición en Como dice el dicho y su paso por el reality ¿Quién es la máscara?.

¿Quién es Rafael Mercadante?

Rafael Mercadante es un conductor, actor, cantante, locutor y productor mexicano con una amplia trayectoria en televisión.

Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y posteriormente participó en telenovelas como El manantial y El privilegio de amar, además de desarrollar una carrera como presentador.

¿Quién es Fernando Lozada?

Fernando Lozada es conductor y creador de contenido que ganó popularidad gracias a su participación en diferentes realities.

En 2024 estuvo en La Isla: Desafío Grecia y Turquía, competencia en la que terminó como ganador. Posteriormente se incorporó como conductor al programa Al Extremo.

Lozada ya tiene experiencia relacionada con La Granja VIP, pues en 2025 participó en la experiencia especial de TikTok que permitió a varios creadores de contenido vivir durante 24 horas dentro de las instalaciones del reality.

¿Quiénes son los conductores de la temporada 2 de ‘La Granja VIP’?

Para la segunda temporada, Adal Ramones retoma su papel como conductor principal, luego de haber encabezado la primera edición.

Kristal Silva también participó como conductora durante la primera temporada y se ha reportado su continuidad para esta nueva edición.

Además, Mallezaa, nombre artístico de Marielle Zannie, continua como host digital y es la encargada de acercar al público a lo que ocurra dentro y fuera de la granja a través de las plataformas digitales.

En cuanto al panel de críticos integrado por Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘La Granja VIP’?

La segunda temporada de La Granja VIP se estrenará el domingo 6 de septiembre de 2026, de acuerdo con los anuncios realizados por TV Azteca.

El reality llega a la pantalla de Azteca Uno y también puede seguirse a través de Disney+.