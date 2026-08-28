Fernando ‘N’ pidió que Rafael Ojeda comparezca… pero FGR desconoce su domicilio: ‘Nadie sabe dónde vive’

El abogado de Fernando 'N' exige la comparecencia de Rafael Ojeda para aclarar lo que sabe sobre el caso de huachicol fiscal.

La defensa de Fernando ‘N’ exigió que Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, se presente a testificar en alguna de las audiencias relacionadas con el caso de huachicol fiscal.

“Solicitamos actos de investigación que pretendemos se desahoguen, pedimos la comparecencia del exsecretario José Rafael Ojeda Durán para que compareciera en la audiencia. Solicitamos el desahogo de algunos peritajes y oficios a algunas autoridades”, dijo el abogado Epigmenio Mendieta, en entrevista con Azucena Uresti.

Sin embargo, Rafael Ojeda no se presentó debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha podido localizarlo para ser notificado.

“Desafortunadamente la FGR dijo mediante un informe que no saben dónde vive a pesar de que hay un domicilio que se proporcionó y no lo pudieron localizar. Pedimos que se girara un oficio inmediato a la Secretaría de Marina para que se proporcionara un domicilio o el lugar donde se podría ubicar, pero tampoco fue posible”, agregó.

¿Por qué la defensa de Fernando ‘N’ pide la comparecencia del exsecretario de Marina?

Rafael Ojeda es tío político de los hermanos Farías Laguna y es quien habría recibido las primeras ‘alertas’ de la trama de huachicol fiscal, denunciada por Fernando ‘N’.

Por esa razón, el abogado del excontralmirante aseguró que su testimonio es necesario para aclarar el caso.

“Es momento de que el exsecretario pueda comparecer sobre si tenía conocimiento de estos hechos. Espero que se pueda lograr después porque ya existe una orden judicial para citarlo a comparecer en las próximas audiencias porque además la juez ya dio la orden”, añadió.

Tras la audiencia, Fernando ‘N’ fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red criminal dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible.

¿Qué sabemos de las investigaciones contra Rafael Ojeda, exsecretario de Marina?

La FGR no reveló si citó a declarar al exsecretario de Marina sobre los señalamientos hechos tanto por Fernando como por Roberto ‘N’, relacionados con el caso de huachicol fiscal.

La información que se dio a conocer en un inicio fue que se trataba de altos mandos de la Secretaría de Marina quienes denunciaron el entramado de huachicol.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó dicha versión, pero no mencionó la participación de algún servidor público.

Mientras que, en distintas ocasiones, la mandataria exigió que se haga justicia sobre el caso y aseguró que no se protegerá a nadie a pesar de que entre los involucrados están elementos de la Secretaría de Marina, agentes de aduanas y empresarios, entre ellos Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California.