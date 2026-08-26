Más cargos para Ernesto ‘N’: FGR halla pruebas ligadas al exgobernador de Baja California

La Fiscalía encontró documentos en CDMX ligados a Ernesto 'N' y al huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo evidencia que podría derivar en nuevos cargos penales contra Ernesto ‘N’, ex gobernador de Baja California, por presunta su participación en un esquema delictivo distinto al de huachicol fiscal que hoy lo tiene preso.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, dijo en un mensaje a medios que la nueva evidencia contra Ernesto ‘N’ fue localizada oculta en una bodega ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, la cual fue cateada recientemente por el Ministerio Público.

¿Qué evidencias encontró la FGR contra Ernesto ‘N’?

Dijo que en ese inmueble se aseguraron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que darían cuenta del delito de huachicol fiscal imputado al exgobernador de Baja California y 24 personas más, 13 de las cuáles siguen prófugas de la justicia.

Agregó que, además, se hallaron documentos relacionados con otros esquemas delictivos que ya investiga la fiscalía.

“El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible”.

Tras advertir que la FGR respeta a cabalidad la presunción de inocencia y debido proceso, dijo que la dependencia que encabeza no ha sido notificada de que Ernesto ‘N’ solicitó cambio de medida cautelar por la de prisión domiciliaria.

Dijo que en el penal El Altiplano, donde está, se le garantizan todos los cuidados de salud y se le respetan sus derechos.