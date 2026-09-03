El Cervantino 2026 se escapa de Guanajuato: Así será el Circuito en otros estados, con Francia como invitada

El Festival Internacional Cervantino 2026 llevará parte de su programación a distintos estados del país a través del Circuito Cervantino. (Foto: IA / Nayeli Reyes Castro / festivalcervantino.gob.mx).

El corazón artístico de Guanajuato, que comenzó a escucharse muy bajito hace más de medio siglo en su capital con el sueño loco de llevar el teatro en las calles, ahora extiende su latido por el país, con el Circuito de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

El FIC 2026 tiene como país invitado a Francia, gracias al Circuito Cervantino parte de la programación nacional e internacional llegará a 32 ciudades de 16 estados con propuestas de música, danza, teatro, ópera, cabaret, performance y más.

En conferencia de prensa, Amaya Ducru, agregada cultural de la Embajada de Francia en México, destacó que el Festival Cervantino encarna uno de los valores “más queridos” de su país: la descentralización de la cultura, llevarla más allá de París, y su acceso en todo el territorio.

“Nuestra ambición es clara: que las obras circulen, que los artistas se encuentren y que los públicos puedan descubrir nuevas propuestas ahí donde viven (...) Cuando una obra se encuentra con un territorio nuevo, con artistas nuevos y con públicos nuevos, también puede transformarse. Esa es para nosotros la riqueza de esta circulación, no solamente mover las obras, sino hacer que los encuentros las hagan crecer”, expresó la funcionaria.

Valeria Palomino (directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México), Amaya Ducru (agregada cultural de la Embajada de Francia en México) y Haydeé Boetto Bárcena (subdirectora general del INBAL) presentaron el Circuito Cervantino 2026. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

¿Cuándo y dónde es el Circuito Cervantino 2026?

El Circuito Cervantino 2026 se realizará del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2026. El periodo se extiende antes y después del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, cuya programación principal está prevista del 3 al 18 de octubre de 2026.

El circuito contempla 16 estados:

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas

En la CDMX habrá actividades en sedes emblemáticas como el Palacio de Bellas Artes, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y el Complejo Cultural Los Pinos; en los estados, el circuito incluso se realizará en el marco de eventos como la Feria San Francisco de Hidalgo y el Festival Internacional de Teatro de Calle en Zacatecas.

El Circuito Cervantino es coordinado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México mediante la Dirección General de Circuitos y Festivales, con la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Actividades destacadas del Circuito Cervantino 2026

La presencia francesa, en el contexto de los 200 años de relaciones diplomáticas con México, contempla propuestas de cooperación, cocreación y coproducción.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, la programación del Palacio de Bellas Artes incluye a Mondo Cane con Mike Patton, una de las apuestas de experimentación artística más esperadas del circuito, el cual recupera canciones populares italianas de las décadas de 1950 y 1960; además, el Ensamble Pygmalion, dirigido por Raphaël Pichon, llegará con Mundo, buenas noches, uno de los grandes referentes de la música antigua que culmina con la obra de Johann Sebastian Bach.

En el Pabellón Escénico, Olivier Normand llevará Vaslav, una propuesta multidisciplinaria y de cabaret drag que desafía de manera humorística e irónica los roles de género.

(LA)HORDE, del Ballet Nacional de Marsella y Rone, es una coproducción franco-mexicana que abordará en varias sedes las protestas urbanas y la resistencia colectiva fusionando danza contemporánea con música electrónica en vivo.

El Ensamble Pygmalion, dirigido por Raphaël Pichon, forma parte de la programación del Cervantino 2026 con el espectáculo Mundo, buenas noches. (Foto: Cortesía FIC).

El circuito también contempla actividades en espacios públicos. En el Helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos se presentarán proyectos como México a través de la marimba, de Mario Nandayapa Quartet. En el Cenart participarán el Trío Mujeres Tamaulipecas y La ópera de los monstruos.

Guanajuato tendrá extensiones en municipios como Irapuato, León y San Miguel de Allende.

Calendario completo del Circuito Cervantino 2026

Festival Internacional Cervantino 2026: Lo que debes saber de la edición 54

54.ª edición del Festival Internacional Cervantino: se realizará del 3 al 18 de octubre de 2026 en Guanajuato; el Circuito Cervantino extenderá las actividades del 26 de septiembre al 28 de octubre.

se realizará del 3 al 18 de octubre de 2026 en Guanajuato; el Circuito Cervantino extenderá las actividades del 26 de septiembre al 28 de octubre. Francia, país invitado de honor: su participación se enmarca en los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

su participación se enmarca en los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. Guanajuato capital: contará con 17 sedes y artistas de 29 países, con actividades de danza, música, teatro, ópera y pasacalles.

contará con y artistas de 29 países, con actividades de danza, música, teatro, ópera y pasacalles. El FIC 2026 tendrá 212 funciones y 2,746 artistas. Entre las actividades destacan Grupo Niche en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

tendrá 212 funciones y 2,746 artistas. Entre las actividades destacan Grupo Niche en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Cátedra Cervantina: ofrecerá charlas, clases magistrales, conversatorios y talleres sobre música, performance, tecnología, artes escénicas y patrimonio cultural en recintos de Guanajuato.

ofrecerá charlas, clases magistrales, conversatorios y talleres sobre música, performance, tecnología, artes escénicas y patrimonio cultural en recintos de Guanajuato. También habrá recorridos literarios , un Game Jam y actividades con juegos de mesa para abordar la conservación del patrimonio cultural.

, un y actividades con juegos de mesa para abordar la conservación del patrimonio cultural. Consulta el programa completo en el sitio oficial del FIC 2026.

¿Dónde comprar boletos del Circuito Cervantino?

Una parte de la programación del Circuito Cervantino 2026 será gratuita, pues incluye presentaciones de calle, pasacalles tradicionales y determinados espectáculos en recintos cerrados.

Para las actividades que sí tienen costo, se establecieron puntos de venta físicos. En la Ciudad de México, los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Auditorio Nacional. En Guanajuato, la venta física estará disponible en Casa Emma Godoy y Plaza Allaïa. También existe venta virtual mediante Ticketmaster.