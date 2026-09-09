Presenta Pablo Vázquez la estrategia de proximidad de la SSC ‘Código 1, policía en tu calle’

Pablo Vázquez Camacho, acompañó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a la presentación de la Estrategia “Código 1, Policía en tu Calle”, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Como parte de las estrategias de seguridad que se impulsan en la Ciudad de México, este día el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, acompañó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a la presentación de la Estrategia “Código 1, Policía en tu Calle”, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuyo objetivo primordial es fortalecer la prevención y detección de delitos, colocando a las y los habitantes en el centro de la acción policial.

A partir de la implementación de esta iniciativa, todos los días, de 5 de la mañana a 9 de la noche, las y los policías realizarán recorridos por las calles de sus respectivos cuadrantes, con la meta de cubrirlos en su totalidad en el curso de una semana, dando prioridad al uso de unidades oficiales, así como a los patrullajes pie tierra en las zonas cuya geografía así lo requiera.

Durante su participación, el titular de esta dependencia destacó la importancia de escuchar y atender las necesidades de la población, a fin de contribuir a la creación de espacios más seguros.

“Siguiendo la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Policía de la Ciudad de México refuerza su presencia en las calles, colonias y barrios de nuestra ciudad, a través de la Estrategia Código 1, Policía en tu Calle, cuyo objetivo central es robustecer el eje de proximidad de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, y con ello, seguir estrechando la vinculación con las y los ciudadanos, para conocer de primera mano sus demandas en materia de seguridad y generar estrategias para su atención”, señaló Vázquez Camacho.

Con este nuevo modelo de proximidad “Código 1 Policía en tu Calle”, los recorridos cotidianos se sistematizarán para garantizar una cobertura universal y verificable en todas las calles de la Ciudad, lo que permitirá mejorar la percepción de seguridad, reducir los llamados “delitos de ocasión” y disuadir conductas que alteran el orden público.

El secretario de Seguridad también resaltó que, para que las y los vecinos puedan identificar estos recorridos y utilizarlos como una herramienta, más para establecer contacto con su Policía, las patrullas difundirán un mensaje único, que nos permitirá contar con mayores y mejores herramientas para identificar las particularidades de cada cuadrante, dar seguimiento puntual a las demandas de la ciudadanía, orientar nuestros esfuerzos de manera cada vez más precisa, y con ello, servir mejor a la sociedad”, expresó.

La Estrategia “Código 1, Policía en tu Calle” se suma a las acciones de proximidad que impulsa la jefa de Gobierno, entre ellas, el incremento de 847 a mil 22 cuadrantes para mejorar la distribución del personal, reducir los tiempos de respuesta y acercar los servicios de la Policía a la comunidad, así como la Estrategia “La Policía Cerca de Ti”, mediante la cual, desde el 18 de junio de 2025, se han realizado más de 6 millones de visitas a casas, negocios, escuelas y espacios públicos de las 16 alcaldías, además de más de 150 Jornadas de Seguridad.

De igual forma, el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de los Módulos de Vigilancia mantiene en operación 264 puntos de seguridad en toda la Ciudad, donde las y los vecinos cuentan con auxilio inmediato y presencia policial las 24 horas, los 365 días del año.

Por su parte, la jefa de Gobierno, informó que en este programa participarán 2 mil 44 patrullas en toda la Ciudad, dos por cuadrante, y 8 mil 176 policías, dos por patrulla considerando dos diferentes turnos, mediante un patrullaje universal en todo el territorio y patrullaje focalizado 24/7 en zonas de mayor incidencia.

“Queremos un Gobierno que conozca los problemas donde ocurren y construya las soluciones donde se necesite. Gobernar con proximidad es acercar el poder público a la vida cotidiana de la gente. Es descentralizar la solución de los problemas. Esa es nuestra forma de gobernar, menos escritorio y más territorio, menos distancia y más comunidad. Un gobierno que no mira la ciudad desde arriba, sino que la transforma todos los días desde abajo. Este es el código 1, la policía en tu calle que arranca el día de hoy en la Ciudad de México”, puntualizó.