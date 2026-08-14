Clara Brugada reconoce avances de Cuajimalpa en materia de seguridad

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, afirmó que el número de videocámaras en Cuajimalpa aumentó más de 50%.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó los avances registrados en materia de seguridad en Cuajimalpa, donde los delitos de alto impacto disminuyeron 11% y el homicidio doloso 40%.

Tras una evaluación de la incidencia delictiva “cuadrante por cuadrante, calle por calle”, Brugada afirmó que los resultados representan “buenas noticias para Cuajimalpa”.

“Eso a mí me da muchísimo gusto porque logramos que en Cuajimalpa haya menos violencia”, señaló Brugada en un video junto al alcalde Carlos Orvañanos y los equipos de seguridad del Gobierno capitalino y de la demarcación.

La mandataria capitalina informó además que el robo de vehículo sin violencia disminuyó más de 38% y reconoció el trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, las fuerzas federales y la Alcaldía.

El alcalde Carlos Orvañanos señaló que la coordinación con el Gobierno capitalino, el C5, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía ha sido clave para mejorar los indicadores.

También anunció que la Alcaldía ha destinado recursos a nuevas cámaras de videovigilancia que serán conectadas al C5 y que se reforzará el Centro de Operación y Reacción (COR) con presencia de sectores policiales y de la Guardia Nacional.

Brugada agregó que el número de videocámaras en Cuajimalpa aumentó más de 50% y aseguró que continuarán las acciones para fortalecer la seguridad en la demarcación.