¿Qué es un implante coclear como el que usa la ministra de la SCJN, Loretta Ortiz?

La ministra Loretta Ortiz hizo un llamado a tomar en cuenta la opinión de personas con discapacidad al momento de legislar.

Loretta Ortiz, ministra de la Corte, reveló que utiliza un implante coclear debido a que es sorda de nacimiento del oído izquierdo.

Durante una de las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor de consultar siempre a las personas que viven con alguna discapacidad, cuando se legisle al respecto.

“Yo uso un implante coclear, este es el aparatito. Se los enseño acá, aquí está. Soy sorda de nacimiento, del oído izquierdo”, dijo la ministra quien se quitó el implante y lo mostró en la sesión.

Ortiz también explicó que hay dos tipos de sordera: quienes no escuchan solo de un oído y quienes tienen ambos oídos afectados.

“No saben lo que significa no escuchar de un oído. No saben lo que nos beneficia o no nos beneficia. Toda mi educación lo padecí, lo aislé porque no podía escuchar a las personas que tenía al lado, por eso me refugié en los libros, porque no me quedaba de otra”, contó Loretta Ortiz.

Así es el implante coclear como el que utiliza Loretta Ortiz

Un implante coclear es un pequeño aparato electrónico que ayuda a dar la sensación de sonido a una persona sorda o con problemas de audición, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación (NIDCD, por sus siglas en inglés).

“El implante tiene dos secciones. Una sección externa que se coloca detrás de la oreja y la otra que se coloca debajo de la piel a través de una cirugía”, detalla el Instituto. Además, está formado por las siguientes partes:

Micrófono, que capta los sonidos del ambiente.

Procesador del habla , que selecciona y organiza los sonidos.

, que selecciona y organiza los sonidos. Transmisor y receptor/estimulador, que recibe las señales del procesador.

Conjunto de electrodos, que recogen impulsos del estimulador y los envía.

Es importante mencionar que un implante no recupera la audición normal sino que da a una persona sorda la representación de los sonidos del ambiente y ayuda a comprender el habla.

¿Qué propone Loretta Ortiz para las personas con sordera o con discapacidad?

La ministra Loretta Ortiz reveló que todavía toma terapias para su audición, por lo que ha podido “escuchar el mar, escuchar la música, con los dos oídos”.

Ortiz aseguró que dicha oportunidad se debe a los avances científicos e hizo un llamado a tomar en cuenta y preguntarles a las personas con discapacidad su opinión al momento de hacer leyes en su favor.

“En mi caso es el derecho a escuchar y de eso derivaba el derecho a la educación y al ejercicio profesional”, dijo.

Loretta Ortiz es egresada de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.