Vanessa Huppenkothen denuncia que la seguían en una camioneta: ‘Vengo sola, no hay una patrulla’

Vanessa Huppenkothen compartió el video de los hechos a través de su cuenta de Instagram; sin embargo, poco después borró el clip. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Vanessa Huppenkothen, conductora de televisión, denunció que una camioneta intentó cerrarle el paso y la seguía mientras conducía por las calles de la Ciudad de México, una situación que la hizo sentir en peligro.

La periodista deportiva compartió el momento exacto en el que sucedieron los hechos a través de un video que más tarde eliminó de sus redes sociales, en el que afirmó que viajaba sola en su vehículo.

Aunque en el video de la también exreina de belleza no se puede ver qué sucedió después, Vanessa Huppenkothen subió una historia a su cuenta de Instagram en la que aseguró que se encuentra bien.

¿Qué pasó con Vanessa Huppenkothen?

El video de la presentadora muestra a una camioneta SUV roja que circula frente al vehículo de Huppenkothen; no obstante, en diferentes ocasiones, uno de los pasajeros le pide que la rebase.

La situación le pareció inusual a Vanessa, por lo que no siguió la instrucción. Ante ello, los pasajeros de la camioneta continuaron insistiendo en que la adelantara: “Oigan, este tipo está loco, pero bien loco, quiere que me pase”, dice en la grabación.

Dado que la periodista no avanzaba, la camioneta se colocó frente a su auto y frenó. Tras ello, retomó el camino mientras los pasajeros continuaban pidiéndole que pasara. Huppenkothen incluso detuvo brevemente su auto, pero el vehículo rojo permaneció frente a ella.

Vanessa Huppenkothen aseguró que se encuentra bien tras lo que sucedió en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Misael Valtierra)

“Oigan, si me matan, ya sabemos que fue este cabrón”, dijo Vanessa, quien no encontró a quién pedir apoyo: “Vengo sola, ayúdenme, por favor. No hay una patrulla, nada. No, se va, se va a estacionar, ¿qué hago?”.

Cuando la camioneta se detuvo, abrió una de las puertas traseras, aunque los pasajeros no salieron. Justo en ese momento, pasaron frente a ella dos vehículos de la Guardia Nacional, por lo cual aceleró y les pidió ayuda.

Aunque el video finaliza en ese momento, la conductora de televisión compartió un video en sus historias en el que agradeció los mensajes de sus seguidores e indicó que todo se encuentra en orden.

“¿Cómo están? Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo”, comentó.

¿Qué dijeron las autoridades de la Ciudad de México sobre Vanessa Huppenkothen?

Luego de que los videos de la conductora de televisión se viralizaron, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que ya tiene conocimiento del caso de Vanessa Huppenkothen.

En una tarjeta informativa, las autoridades señalaron que tomaron acción de forma inmediata una vez que tuvieron conocimiento de la situación, al comenzar la búsqueda y localización del vehículo a partir de las placas de circulación.

“Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer (...) Personal de la SSC realiza el análisis de las imágenes”, indicaron en el comunicado.

El objetivo es dar con el vehículo involucrado y las personas que iban a bordo, así como esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades. Hasta ahora, se desconoce qué buscaba el conductor de la camioneta roja que estaba frente a Vanessa Huppenkothen.