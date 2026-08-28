El liderazgo que hace crecer al talento

El liderazgo se sigue midiendo por la capacidad de entender el negocio, tomar decisiones y entregar resultados. Pero, en mi opinión, hoy hay una dimensión que lleva ese impacto más lejos: la capacidad de hacer crecer a otros. Ahí es donde el liderazgo de servicio cobra verdadero sentido.

Lo considero especialmente pertinente porque las organizaciones necesitan equipos con mayor autonomía, criterio y capacidad de respuesta. El liderazgo de servicio ayuda a construir esas capacidades. Quien dirige da claridad, remueve barreras, abre oportunidades y sabe cuándo confiar; quien forma parte del equipo toma iniciativa, escucha retroalimentación y responde por sus decisiones. El desarrollo se construye desde ambos lados.

Estoy convencida de que este proceso también exige compromiso. Crecer profesionalmente implica asumir retos, ampliar el nivel de responsabilidad y hablar con franqueza cuando algo necesita cambiar. Acompañar a los colaboradores no significa allanarles el camino, sino crear las condiciones para que avancen y esperar, al mismo tiempo, que respondan por las responsabilidades que deciden asumir.

Cuando desarrollar personas fortalece al negocio

El desarrollo y empoderamiento del talento se vuelve visible cuando se amplía su capacidad para decidir, resolver y asumir responsabilidades. Sin duda, el líder sigue marcando rumbo, pero ajusta su intervención conforme el equipo gana experiencia y criterio. Para la organización, el efecto es concreto: capacidades mejor distribuidas, decisiones más sólidas y menor dependencia de unos cuantos perfiles clave.

Llevarlo a la práctica empieza por entender antes de intervenir. Conocer al equipo, escuchar qué está ocurriendo y distinguir qué hace falta en cada momento: dirección, contexto, una decisión o quitar barreras. El líder aporta valor también cuando hace posible que alguien más encuentre la respuesta.

Después viene un paso todavía más importante: traducir el desarrollo en una experiencia real de empoderamiento del talento, con mayor autonomía para participar en decisiones, enfrentar situaciones complejas y asumir responsabilidades de mayor alcance.

A medida que el líder abre espacio para decidir, también cambia la responsabilidad del colaborador. De este modo, quien dirige debe dar claridad, acompañar y confiar; y quien recibe mayor libertad necesita tomar iniciativa, hacerse cargo de sus decisiones y responder por los resultados.

Cuando estas prácticas forman parte de la manera cotidiana de liderar, el desarrollo del talento deja de ser una iniciativa aislada y se convierte en capacidad instalada. Y eso tiene un alto valor porque hoy más que nunca las organizaciones necesitan equipos capaces de responder con velocidad y criterio frente a escenarios cada vez más exigentes.

Quizá por eso la pregunta para quienes dirigimos equipos no debería quedarse solo en qué resultados está entregando nuestro equipo, sino en conocer qué tan preparado está para decidir, resolver y crecer sin depender siempre de nosotros. Ahí empieza el verdadero efecto multiplicador del liderazgo. Te invito a reflexionar sobre este aspecto. ¡Hasta la próxima!