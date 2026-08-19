Emmanuel revela nuevos detalles sobre la salud de su esposa Mercedes Alemán: ‘Espero siga así’

Emmanuel reveló algunos detalles sobre el estado de salud de su esposa. (Foto: Cuartoscuro)

La enfermedad de Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel, permanece en privado. Aunque su familia no ha revelado el diagnóstico, el cantante ha compartido nuevos detalles sobre el estado de salud.

En una reciente entrevista para Ventaneando, el intérprete de ‘Con olor a hierba’ explicó que Mercedes Alemán se encuentra delicada, aunque estable y con el ánimo suficiente para acompañarlo en sus presentaciones.

“Mi esposa ahí va, está bien, aunque delicada, pero estable y espero todo siga así. De los 70 shows que dimos, no estuvo presente en 2, pero fue por estar con mis hijos”, declaró.

Emmanuel también contó que ella se encuentra emocionada por el lanzamiento de su nuevo disco, con el que celebra 50 años de trayectoria artística.

Mercedes Alemán es la esposa de Emmanuel. (Foto: 'Juego de voces').

¿Qué sabemos de la enfermedad de Mercedes Alemán?

Emmanuel, esposo de Mercedes Alemán, durante la participación en Juego de Voces, detalló algunas de las dificultades que padece la mamá de Alexander Acha.

El intérprete de ‘La chica de humo’ explicó que realizar algunos movimientos representó un esfuerzo importante para ella.

“No sabía que habían hecho ese video con mi esposa. Se me rompió el corazón a mí y a mi hijo, porque uno de sus problemas es que ya no se podía mover, para levantar la mano con esa sonrisa y luego levantar el pulgar (...) debió ser un esfuerzo gigantesco cerebralmente, fue muy fuerte, jamás me imaginé que iba a pasar algo así en el programa de TV (Juego de voces 2025)”, declaró en entrevista para HOY.

A partir de sus declaraciones, Emmanuel señaló que Mercedes enfrenta dificultades de movilidad y también para comunicarse verbalmente. Pese a ello, destacó que permanece consciente de lo que ocurre a su alrededor.

“Transmite a través de sus ojos ni una queja, vive en un mundo interno totalmente consciente de lo que ocurre, pero sin tener movimientos, tengo fe, esperanzas en Dios que tiene algo maravilloso para ella, seguimos aprendiendo de lo que es la fortaleza”.

Alexander Acha también habló sobre Mercedes Alemán durante la emisión de Juego de Voces en 2025.

El cantante explicó que su mamá ya no puede realizar actividades cotidianas como antes, aunque aseguró que su mirada y su forma de transmitir afecto permanecen intactas.

“Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, ni acariciarnos, y aunque esa luz en sus ojos, cuando nos mira, sigue intacta (...) Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien, desde hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco”.

Emmanuel mencionó que su esposa Mercedes Alemán lo acompañó en la mayoría de sus conciertos. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

¿Por qué Emmanuel no revela qué enfermedad tiene su esposa Mercedes Alemán?

Hasta el momento, Emmanuel, Alexander Acha y el resto de la familia no han revelado cuál es la enfermedad que enfrenta Mercedes Alemán.

La familia ha optado por mantener los detalles de su estado de salud fuera de la vida pública para mantener en privado “aunque sea un poco” de sus vidas personales.

Por ello, Emmanuel y Alexander Acha solo han descrito algunas de las dificultades que presenta Mercedes.