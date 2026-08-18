Hayden Panettiere sufrió problemas de salud antes de su muerte: ‘Le costaba mover las piernas’

Hayden Panettiere enfrentó durante años problemas de ansiedad, depresión y adicciones, de los que habló públicamente en distintas entrevistas. (Foto: EFE/EPA/INGA KJER).

Hayden Panettiere, actriz de Malcolm, el de en medio, vivió sus últimos años entre el luto por la muerte de su hermano menor —el actor Jaden Panettiere— y algunos problemas de salud.

El domingo por la tarde, Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Airbnb en Greenville, Carolina del Sur. Luego, su padre ‘Skip’ Panettiere anunció su “trágico fallecimento”.

“Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron —y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó su padre en un comunicado.

¿Qué problemas de salud tenía Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere habló sobre su lucha contra las adicciones en varias ocasiones, así como la depresión posparto tras tener a su hija Kaya en 2014. Personas cercanas a la intérprete afirman que, además, en los últimos meses tenía malestares que afectaban su movilidad.

Hayden Panettiere murió a los 36 años; la actriz fue reconocida por sus papeles en Héroes, Nashville y Malcolm, el de en medio. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

En marzo, la estrella de Nashville incluso fue vista con muletas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Erick Orellana, peluquero y amigo de la actriz, dijo a Page Six que en los meses previos a su muerte tuvo padecimientos “realmente graves” y dolor “realmente intenso”: “Sé que a principios de este año tuvo problemas de espalda (...) Llegó un momento en el que incluso le costaba mover las piernas”.

“A principios de este año, a veces parecía un poco cansada. Pero es noctámbula y… tiene muchas cosas entre manos”, agregó otra fuente cercana a dicho medio estadounidense, la cual añadió que tomaba medicamentos para la ansiedad: “de vez en cuando, eso podía afectar a su forma de hablar”.

Otra fuente dijo a TMZ que Hayden Panettiere tenía fuertes dolores de espalda, recientemente.

¿De qué murió Hayden Panettiere? Esto sabemos

De acuerdo con la autopsia preliminar de la actriz de Héroes, fue atendida por un paro cardiaco y trataron de reanimarla sin éxito; sin embargo, aún no se ha establecido la causa oficial de muerte.

La Oficina del Forense del condado de Greenville informó a medios estadounidenses que en el caso no había indicios de un acto delictivo: “Hoy se ha completado la autopsia. En ella no se han descubierto signos de traumatismos que pudieran haber contribuido a la muerte (...) La investigación sigue abierta y en curso. Por el momento no hay más detalles que podamos dar a conocer”.

La actriz Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Airbnb en Greenville, Carolina del Sur; la investigación sobre su muerte continúa abierta. (Foto: EFE)

Fuentes policiales revelaron a TMZ que en el departamento donde se alojaba la actriz encontraron el medicamento Narcan, empleado para revertir la sobredosis de opiáceos.

El pasado mayo, Hayden contó en el podcast de Jay Shetty que estuvo en un “ciclo horrible durante años de luchar contra la depresión y la ansiedad y el alcoholismo y el abuso de sustancias (...) solo intentaba encontrar el camino de regreso, la salida de la oscuridad”.

En 2015, mientras trabajaba en Nashville, estuvo en rehabilitación: “Fui yo quien me internó en el primer centro de tratamiento. Me estaba ahogando”, declaró a la revista Women’s Health.

Hayden Panettiere habría cumplido 37 años el próximo 21 de agosto; la actriz habló en sus memorias sobre los desafíos que enfrentó durante sus últimos años. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini/AP Photo/Evan Agostini)

Pese a todo, en sus memorias This Is Me: A Reckoning (publicadas en mayo) se consideró “optimista hasta la médula”: “Una cosa que sé por mis 36 años en el ojo público es esta: la vida es un proceso que evoluciona día a día, año tras año y, te guste o no, estás inmerso en un ciclo de crecimiento hasta el momento en que das tu último aliento”.

Hayden habría cumplido 37 años el próximo viernes 21 de agosto.

Con información de EFE y AP.