¿Qué le pasó a Hayden Panettiere? Esto sabemos de la muerte de la actriz de ‘Malcolm’ a los 36

Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus papeles en Héroes, Nashville y Malcolm el de en medio, murió a los 36 años, confirmó su representante este domingo.

Un mes antes, la actriz publicó su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, donde habló de distintas etapas de su vida, desde su infancia frente a las cámaras hasta sus problemas de adicción, depresión posparto, maternidad y el fallecimiento de su hermano Jansen.

¿Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Hayden Panettiere. ABC News, que reveló la noticia en primicia, señaló que no había detalles disponibles sobre las circunstancias del fallecimiento al momento.

Su padre, Skip Panettiere, pidió privacidad para la familia y describió a la actriz como una persona que llevó alegría tanto a quienes la conocieron como a quienes siguieron su carrera. “Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables”, dijo en un comunicado.

TMZ reportó que las autoridades respondieron a un incidente relacionado con Panettiere y que existe una investigación abierta. El medio también señaló que una persona cercana a la actriz dijo que ella había tenido molestias de espalda durante el último año. Esos datos no establecen una causa de muerte.

Depresión posparto y alcoholismo: ¿Qué dijo Hayden Panettiere sobre sus problemas?

Panettiere habló públicamente sobre sus problemas de alcoholismo, adicción y depresión posparto, especialmente después del nacimiento de su hija Kaya en 2014. En una entrevista con Good Morning America en 2022, explicó que durante ese periodo le resultaba difícil distinguir entre ambos problemas.

“No sabía dónde terminaba el alcoholismo y dónde comenzaba la depresión posparto”, dijo la actriz.

En esa misma etapa de su vida, Panettiere recibió tratamiento por problemas de alcohol y consumo de sustancias. En declaraciones recogidas por People, también reconoció que atravesó años complicados y describió su recuperación como un proceso con avances y retrocesos.

Murió Hayden Panettiere a los 36 años (Foto: Shutterstock).

Jansen Panettiere: El hermano de Hayden fallecido en 2023

Uno de los golpes personales más importantes para Hayden Panettiere ocurrió en febrero de 2023, cuando murió su hermano menor, el también actor estadounidense Jansen Panettiere, a los 28 años. Su familia informó entonces que padecía cardiomegalia, un agrandamiento del corazón, acompañado de complicaciones en la válvula aórtica, una de las cuatro que tiene el órgano.

La actriz habló posteriormente sobre el impacto de esa pérdida. En una entrevista con People publicada en 2024, recordó a Jansen como su único hermano y dijo: “Cuando lo perdí, sentí que había perdido la mitad de mi alma”. Panettiere también declaró que siempre llevaría ese dolor consigo.

¿En qué películas y series actuó Hayden Panettiere?

Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil. Obtuvo su primer papel profesional en televisión en One Life to Live en 1994 y después participó en Guiding Light. También apareció en Malcolm el de en medio y prestó su voz a la película animada Bichos: Una aventura en miniatura.

Su salto internacional llegó en 2006 con Claire Bennet, la porrista con poderes de regeneración de Héroes. Después interpretó a Juliette Barnes durante las seis temporadas de Nashville, entre 2012 y 2018.

En cine participó en Duelo de titanes, Raising Helen, La princesa de hielo y Scream 4. También retomó el personaje de Kirby Reed en Scream VI, estrenada en 2023.