Le regresa la corriente a BYD: Aumenta sus ganancias por primera vez en cinco trimestres

BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, informó el primer aumento en sus ganancias en cinco trimestres, ya que el fuerte crecimiento de las exportaciones y la demanda de algunos de sus modelos más caros ayudaron a contrarrestar la desaceleración en China.

La ganancia neta del segundo trimestre aumentó 30 por ciento frente al mismo período del año anterior, a 8.200 millones de yuanes ($1.200 millones de dólares), según cifras calculadas a partir de los resultados del primer semestre publicados el viernes. Las ganancias superaron ligeramente la estimación promedio de los analistas recopilada por Bloomberg, mientras que los ingresos cayeron inesperadamente alrededor de 3 por ciento, a 194.600 millones de yuanes.

Los resultados representan un impulso muy necesario para BYD, después de que la intensa competencia con rivales ágiles como Xiaomi y Xpeng. provocara un año de caída de las ganancias. Ese escenario sustentó la agresiva expansión del gigante automotor chino en Sudamérica y Europa, donde el lanzamiento de nuevos modelos y la renovación de algunos de sus vehículos más populares están impulsando las ventas, con una mayor rentabilidad.

En un hito para la compañía, las ventas fuera de China aumentaron 34 por ciento, a 181.300 millones de yuanes en el primer semestre, lo que representó 53 por ciento del total y superó por primera vez los ingresos generados en la Gran China.

En China, el mayor mercado automotor del mundo, la desaceleración persiste. La mayoría de los fabricantes, incluido BYD, registraron en julio una caída interanual de sus ingresos a pesar de ofrecer fuertes descuentos en los precios, según Bloomberg Intelligence. En total, las ventas de vehículos de pasajeros en el país disminuyeron 21 por ciento el mes pasado, según la Asociación China de Automóviles de Pasajeros.

Mientras tanto, el gobierno está intensificando el escrutinio sobre la industria y prometió examinar de cerca los rápidos ciclos de desarrollo de los fabricantes para asegurarse de que no estén tomando atajos en materia de seguridad al lanzar nuevos modelos.

BYD vendió 1.81 millones de vehículos en los primeros seis meses del año, una cifra que la deja muy por debajo de su objetivo anual de entre 5 millones y 5,5 millones.

Los inversionistas centran ahora su atención en el segundo semestre de BYD.

Aunque las entregas de julio no encaminan a la compañía a su meta anual, analistas prevén un repunte de las ganancias de BYD durante el resto del año, a medida que resuelve sus problemas de producción y las exportaciones crecen. Las estimaciones recopiladas por Bloomberg incluso apuntan a que las ganancias y los ingresos alcanzarán máximos históricos en el cuarto trimestre.

Los mercados internacionales han sido el motor de crecimiento para los fabricantes chinos este año, y julio no fue la excepción. Las ventas totales de vehículos de pasajeros chinos en el extranjero se dispararon 88 por ciento el mes pasado, según la asociación.

Sin embargo, la expansión internacional también lleva a acumulación de inventarios. A fines de junio, las existencias de BYD aumentaron hasta el equivalente a 109 días de ventas de vehículos, frente a 79 días un año antes, debido a un “largo ciclo de transporte”, dijo la compañía.

BYD también enfrenta un entorno comercial cada vez más hostil, que podría frenar su expansión internacional.

La Unión Europea estudia nuevos aranceles a los vehículos híbridos chinos, informó Handelsblatt en junio, lo que limitaría un mercado lucrativo que ha cobrado importancia después de que el bloque impusiera aranceles a los modelos totalmente eléctricos del país asiático.

Por separado, la fábrica que BYD construye en Hungría ha estado bajo escrutinio por presuntos abusos laborales de subcontratistas, y el cambio de gobierno en Budapest llevó a una investigación sobre subsidios estatales, exenciones tributarias y excepciones medioambientales. La compañía ha dicho que cumple las leyes y regulaciones del país, pero retrasó hasta el cuarto trimestre el inicio de la producción en Hungría, aproximadamente un año después de su objetivo original.

Mientras tanto, BYD también busca crecer en mercados como Japón, un país tan difícil de penetrar que rivales como General Motors. abandonaron hace tiempo sus intentos. La compañía comenzó recientemente a vender el Racco, un pequeño vehículo eléctrico diseñado específicamente para las estrechas calles japonesas, con el que ingresó al mayor segmento de la industria automotriz del país.