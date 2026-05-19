El ritmo de BYD: un auto cada tres segundos y un cargador que creció 50%

Centro de experiencias automotrices de BYD en Zhengzhou default

Zhengzhou y Beijing, China — En el ecosistema de BYD en Zhengzhou, el tiempo se mide diferente. No en años: en saltos. Cinco meses atrás, su tecnología de carga rápida FLASH Charging operaba a 1,000 kW, una cifra que entonces representaba el estado del arte mundial. Hoy el número es 1,500 kW. Un incremento de 50% en capacidad de carga en medio ciclo de desarrollo. Para entender ese ritmo hay que entender cómo operan las grandes corporaciones tecnológicas chinas: con control total de su cadena de valor, desde la celda de batería hasta el software de conducción autónoma.

Di Space y Zhengzhou: cuando la exposición ya es producción

Di Space es el museo más ambicioso que la industria automotriz china ha construido para contarse a sí misma. En sus 15,000 metros cuadrados, la historia de la electrificación en China convive con modelos completamente seccionados y tecnologías de BYD en escala real. Lo más revelador de esta segunda visita no fue lo que había: fue lo que ya no estaba. Tecnologías que hace cinco meses eran exhibición hoy son producción en serie. Ese desplazamiento del concepto a la manufactura en tiempo récord es, en realidad, la pieza más honesta de todo el recinto.

La planta de Zhengzhou opera con más de dos mil robots y automatización por encima del 98%, fabricando un vehículo cada tres segundos y una batería al mismo ritmo. Seis plataformas y doce modelos en producción simultánea. Los números son los mismos que hace cinco meses. Los modelos que produce, no.

El centro de validación dinámica —198,000 m², 27 zonas especializadas— incluye la Sky Sand Slope, la duna de arena artificial más grande del mundo en su tipo, con récord Guinness. Fue el escenario de los ejercicios más exigentes del viaje.

Al volante: Yangwang U8 y U9 en circuito

Con el Yangwang U8 hicimos la prueba de vadeo en agua profunda, estacionamiento con giro independiente de cada rueda del eje trasero y control de flotación de emergencia: el único vehículo de venta comercial en el mundo con esa capacidad. La precisión del sistema DiSus-P, suspensión hidráulica inteligente exclusiva de este modelo, explica por qué un SUV de más de dos toneladas puede maniobrar con esa agilidad sobre terrenos que ningún vehículo convencional tocaría. Su plataforma e4 de cuatro motores independientes, con 1,180 hp combinados, gestiona tracción, estabilidad y flotación de forma simultánea.

Al volante del Yangwang U9 el contexto era distinto: sabíamos que semanas después debutaría en Beijing en su versión de producción final, y eso cambia la manera de conducirlo. Con 1,287 hp y 1,239 lb-pie de par motor, su aceleración de 0 a 100 km/h en 2.36 segundos produce el tipo de respuesta que el cerebro no clasifica como velocidad sino como un corte en el tiempo. El sistema DiSus-X y su estructura de fibra de carbono con tecnología CTB —que funde batería y carrocería en un solo elemento rígido— son la razón por la que un auto capaz de llegar a 391 km/h puede seguir siendo conducible. BYD no construyó un auto rápido. Construyó un argumento sobre lo que la electrificación pura puede hacer cuando no hay límite de presupuesto en I+D.

Flash Charging: el salto que define el ritmoEn 2025, BYD presentó su cargador a 1,000 kW como el más rápido del mundo. Cinco meses después, el mismo sistema opera a 1,500 kW. Ese incremento de 50% es la métrica más clara del ciclo de innovación del fabricante chino, cuya infraestructura de carga ya está en expansión fuera de China.

Auto Show Beijing 2026: diseño, lujo y ambición global

De Zhengzhou a Beijing, el Auto Show 2026 fue la segunda mitad del argumento. Si el centro de pruebas demuestra lo que BYD puede hacer en ingeniería, el stand en la capital demuestra hacia dónde va el diseño, el lujo y la ambición global del consorcio completo.

Denza Z (Wangchao)

El debut más impactante de la semana fue el Denza Z, presentado en forma de producción como convertible con techo retráctil de tela. Diseñado por Wolfgang Egger, director global de diseño de BYD, bajo la filosofía “Pure Emotion”, la marca lo define como el primer supercar eléctrico inteligente del mundo. Su carrocería combina fibra de carbono con aerodinámica activa; los sistemas de dirección y frenado operan por tecnología by-wire, eliminando la conexión mecánica directa entre conductor y rueda. El sistema DiSus-M, suspensión magnetorreológica de control electromagnético, fue diseñado para gestionar más de 1,000 hp y un 0–100 km/h en menos de dos segundos. El Denza Z ya corre en el Nürburgring Nordschleife buscando récords; su presentación global será este verano en el Festival de Velocidad de Goodwood. Para quienes pensaban que Denza era solo la rama premium accesible de BYD, este auto es la respuesta directa.

Denza Z, supercar eléctrico convertible debut Auto Show Beijing 2026, diseño Wolfgang Egger El Denza Z es la respuesta de BYD al segmento de supercars del millón de dólares, con más de 1,000 hp, 0–100 en menos de 2 segundos y techo retráctil de tela. Ya corre en Nürburgring. Foto: BYD / Denza

Seal 08, Sealion 08 y el concepto Ocean-V

BYD Seal 08 El Sealion 08 ofrece seis asientos independientes en tres filas.

El Seal 08 sedán y el Sealion 08 SUV completaron las presentaciones principales de la serie Ocean como “flagships duales”. Ambos integran la batería Blade de segunda generación con Flash Charging en configuración “lista en cinco minutos, llena en nueve”, y suspensión neumática DiSus-A de doble cámara. El Sealion 08 ofrece seis asientos independientes en tres filas. Un detalle del Seal 08 que no pasa desapercibido: incrustaciones de nácar luminoso en el interior, un acabado normalmente reservado para autos del millón de dólares o piezas de alta relojería.

BYD Sealion 08

El concepto Ocean-V fue la propuesta más radical del show: un cubo de movilidad familiar que rechaza las categorías convencionales. Su cabina opera en tres modos —conducción estándar; cine, con pantalla desplegable y volante retráctil; y camping, con asientos plegables que forman una cama de tres plazas—. Sus bocinas con forma de medusa, magnéticas y desmontables, funcionan dentro y fuera del vehículo. BYD ya confirmó que sus innovaciones migrarán a producción en serie.

Ocean-V Su cabina opera en tres modos: conducción estándar; cine, con pantalla desplegable y volante retráctil; y camping

Yangwang U9 Xtreme y Fangchengbao: el ritmo que no para

Yangwang presentó en Beijing el U9 Xtreme “The Dawn”, la primera unidad de producción del auto más rápido del mundo. La pintura incorpora polvo de oro ultrafino sellado bajo múltiples capas de barniz; las secciones mate utilizan técnica tradicional china de lacado artesanal. Treinta unidades, cada una completamente personalizada desde el color exterior hasta el sonido de cierre de puertas. No es producción en el sentido convencional: es manufactura de artesanía a escala.

BYD Fang Cheng Bao Formula S

Fangchengbao, la marca de personalización deportiva del grupo, presentó la serie Formula S en tres variantes de sedán, con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2026. La acompaña el Formula X, deportivo cuyo concept car es 80% idéntico al modelo de producción, con llegada al mercado en 2027.

Fang Cheng Bao Formula X con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2026.

Cuatro marcas, una plataforma.

BYD opera cuatro marcas diferenciadas: BYD en el segmento masivo, Denza en el premium tecnológico, Fangchengbao en la personalización deportiva y Yangwang en el ultra lujo y la performance extrema. Distintos mercados, misma columna vertebral: Batería Blade de Segunda Generación, plataforma e4 y FLASH Charging.

BYD cerró 2025 como el fabricante de vehículos de nueva energía más vendido del mundo: 4.6 millones de unidades, más de un millón fuera de China con crecimiento interanual de 145%, presencia en 120 países y más de 120,000 ingenieros en I+D. Lo que este viaje confirma es que esa escala no frena la velocidad de innovación. Al contrario: es lo que la hace sostenible. El cargador de 1,000 kW fue el dato de 2025. El de 1,500 kW es el de 2026. Ya nos preguntamos cuál será el de 2027.