Alphabet pierde millones por ‘dudas’ sobre su liderazgo en IA: Borró 692 mil mdd de valor de mercado

El retraso en el lanzamiento de su nuevo modelo de IA Gemini pesan sobre la confianza de los inversionistas.

Durante gran parte del último año, Alphabet fue la acción de las grandes tecnológicas a batir, mientras los inversionistas apostaban a que sería la mayor ganadora del auge de la inteligencia artificial.

Las acciones de Alphabet alcanzaron un máximo histórico el 13 de mayo tras dispararse más de un 150 por ciento en los 12 meses anteriores, situándose entre las 25 de mejor desempeño del índice S&P 500 durante ese período y superando ampliamente a los otros gigantes tecnológicos de las Siete Magníficas.

Pero el impulso se ha revertido desde entonces debido a las dudas sobre una fuga de talento en la matriz de Google y los temores de que la compañía esté perdiendo su ventaja en IA.

Los papeles han caído un 15 por ciento desde su máximo, borrando 692 mil millones de dólares de valor de mercado y convirtiéndose en el segundo mayor lastre para el S&P 500 en ese período.

¿Qué ssabemos de las ‘fugas’ en Google por la IA?

En el centro de la venta masiva está la posición repentinamente más frágil de Alphabet en la carrera por la IA, mientras su elevado gasto para desarrollar la infraestructura necesaria para esta tecnología y el retraso en el lanzamiento de su nuevo modelo de IA Gemini pesan sobre la confianza de los inversionistas.

Hace unos meses, Google perdió a dos altos ejecutivos que se marcharon a Anthropic PBC y OpenAI.

A comienzos de este mes, Jeff Dean, quien desempeñaba un papel clave en la estrategia de IA de Google, dejó la compañía para lanzar una startup y se llevó consigo a varios colegas de alto perfil.

Además, Demis Hassabis dejó el cargo de director ejecutivo del laboratorio de investigación de IA Google DeepMind y asumió un nuevo puesto como presidente. Esos movimientos hicieron caer las acciones de Alphabet un 4 por ciento el 5 de agosto, borrando 186 mil millones de dólares de valor de mercado en una sesión.

¿‘Hay fuga de talento’ por la IA?

“Se ha producido una especie de fuga de talento”, señaló Angelo Zino, vicepresidente sénior y responsable de tecnología de CFRA. “Sí plantea cierto riesgo porque es el área del mercado que todo el mundo está observando en este momento, ¿no? La pregunta es: ¿puedes monetizar la IA?”

Por supuesto, Alphabet está lejos de ser la única compañía que enfrenta dificultades por la competencia de las grandes tecnológicas por el talento.

El año pasado, Meta fichó a Ruoming Pang de Apple, donde dirigía el equipo de modelos de IA del fabricante del iPhone, con un paquete de compensación de 200 millones de dólares por varios años, y posteriormente contrató a un par de sus principales colaboradores.

Por esa misma época, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se quejó de que Meta ofrecía a sus empleados bonos de contratación de hasta 100 millones de dólares para sumarse a su principal equipo de IA.

Mientras tanto, OpenAI ha atraído a más de 400 empleados de Apple con elevados salarios y generosas ofertas de opciones sobre acciones. Apple, por su parte, ha demandado a OpenAI por robar secretos comerciales.