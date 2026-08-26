Nvidia ‘se vuela la barda’: Ganancias se disparan 126% en segundo trimestre por avance de la IA

La empresa tuvo una facturación trimestral de 96 mil 221 millones de dólares, un 106 por ciento más respecto al mismo tramo del año anterior.

El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia divulgó este miércoles 26 de agosto un beneficio neto de 59 mil 688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, un 126 por ciento más interanual.

La empresa tuvo una facturación trimestral de 96 mil 221 millones de dólares, un 106 por ciento más respecto al mismo tramo del año anterior, y de los cuales más de 89 mil correspondieron al segmento de los centros de datos, según publicó en varios documentos.

“La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tókens son productivos y rentables. Ahora, la computación es facturación. Y la demanda está acelerando”, dijo -en un comunicado- Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.

‘Era dorada de los laboratorios de IA’

Huang señaló que estamos en la “era dorada de nuevos laboratorios y empresas emergentes de IA, con múltiples laboratorios de frontera escalando a la vez, un ecosistema de modelo abierto triunfador y el lanzamiento de la IA física”.

El ejecutivo de la tecnológica agregó que su plataforma Vera Rubin está ahora “en producción completa” y se creó “para impulsar exactamente este momento”.

Durante este periodo, el más seguido por analistas e inversores en Wall Street, Nvidia hizo una reclasificación en la que divide el segmento de centros de datos en dos categorías: “Hyperscale” (computación de gran escala) y “Nube IA, Industrial y Empresa”.

La categoría Hyperscale, que incluye las ventas del chip Blackwell Ultra, ingresó 48 mil 710 millones, y la de Nube IA 40 mil 313 millones, en ambos casos, más del doble respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, pero con más crecimiento en esta última.

Los envíos de productos Hopper a China durante el trimestre representaron menos de un 1 por ciento de los ingresos de los centros de datos, dijo la compañía.

El segmento que representa el resto de la facturación, Edge Computing, ingresó 7 mil 198 millones.

¿Cuánto espera facturar Nvidia?

En el semestre acumulado, el beneficio neto de Nvidia ascendió a 118 mil 010 millones (un 161 por ciento más interanual) y la facturación llegó a 177 mil 837 millones (96 por ciento más).

Respecto a sus previsiones, Nvidia dijo esperar una facturación de 108 mil millones, y “no prevé ningún ingreso por computación de centros de datos procedentes de China”, y unos gastos operativos de hasta 9 mil 200 millones.

Nvidia señaló que ha hecho “compromisos” para “asegurar los componentes clave necesarios para cubrir la demanda en los próximos años”, que se ha más que duplicado de un trimestre a otro, hasta 279 mil millones, “principalmente relacionados con la contratación de memoria”.

Tras conocerse los datos, publicados al cierre de la bolsa, las acciones bajaban el 0.4 por ciento en las operaciones electrónicas.