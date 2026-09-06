Segundo eliminado de ‘Exatlón México’ 2026 EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el reality HOY?

Otro integrante de 'Exatlón' se despide este domingo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía TV Azteca).

Exatlón México vive este domingo una nueva noche decisiva en su temporada 10. El reality deportivo llega al segundo Duelo de Eliminación de la edición 2026, tras una primera semana que ya dejó a una atleta fuera de la competencia.

La emisión llega después de una semana marcada por duelos de supervivencia, competencias individuales y la lucha por conseguir ventajas que resultan determinantes en los circuitos de eliminación.

La segunda semana elevó presión entre los equipos Rojo y Azul, que buscan conservar a todos sus integrantes. Esta noche, uno de los competidores volverá a quedar fuera del camino rumbo al campeonato.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy domingo 6 de septiembre?

Ante el estreno de La Granja VIP, el segundo Duelo de Eliminación de Exatlón México 2026 se transmite este domingo 6 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. La emisión también puede seguirse en vivo a través del sitio oficial de TV Azteca y de su app.

Programa : Segundo Duelo de eliminación de Exatlón temporada 10

: Segundo Duelo de eliminación de Exatlón temporada 10 Fecha : Domingo 6 de septiembre de 2026

: Domingo 6 de septiembre de 2026 Hora : 18:00 horas, tiempo del centro de México

: 18:00 horas, tiempo del centro de México Transmisión: Azteca UNO

¿Qué pasó en la segunda semana de Exatlón México?

Tras la habitual disputa por la Villa 360 los equipos tuvieron que reactivarse rápidamente en competencia para verse las caras en lasBatallas por la Supervivencia, pruebas que tienen un peso directo en la conformación de la Zona de Peligro.

El Equipo Rojo arrancó la semana con buenos resultados y consiguió imponerse en la Batalla por la Supervivencia del martes. Además, la segunda semana tuvo competencias individuales por medallas, que entregan ventajas en momentos decisivos.

La dinámica también cambió respecto a la primera eliminación: después de que las mujeres estuvieron en riesgo durante la jornada anterior, esta vez son los hombres quienes enfrentan una noche determinante.

Las Batallas por la Supervivencia son fundamentales porque pueden llevar a los integrantes del equipo perdedor a la Zona de Peligro. A partir de ahí, los atletas deben disputar pruebas individuales para buscar su permanencia dentro del reality.

El Duelo de Eliminación representa el último filtro de la semana. Los competidores necesitan combinar velocidad, precisión, resistencia y estrategia para superar los circuitos. Un error puede reducir sus oportunidades y terminar con su participación en la décima temporada.

¿Quién fue el primer eliminado de Exatlón México 2026?

La primera eliminación de la décima temporada ocurrió el domingo 30 de agosto. Anaid Torres, integrante del Equipo Rojo, fue la primera atleta en abandonar la competencia después del Duelo de Eliminación correspondiente a la primera semana.

Tras esta primera pérdida para el conjunto escarlata, así es como quedaron configurados los equipos en la temporada 10 de Exatlón México 2026:

Equipo Rojo

Pablo Franco

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Equipo Azul