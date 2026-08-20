¿Quiénes son los policías que detuvieron al ‘Chapo’ Guzmán? Historia real detrás de ‘La Captura’ de Netflix

‘La Captura’ estará disponible este 21 de agosto en Netflix y cuenta con las actuaciones de Alfonso Herrera y Noé Hernández. (Foto: Netflix Press/Wikimedia Commons)

Un Focus rojo circulaba a exceso de velocidad frente a una patrulla en la que estaba dos elementos de la Policía Federal. El vehículo no solo iba demasiado rápido, sino que además contaba con un reporte de robo, por lo que iniciaron una persecución para detenerlo. Lo que no sabían era que en su interior viajaba Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Horas antes, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal habían desplegado un operativo en Los Mochis, donde había sido localizado el fundador del Cártel de Sinaloa.

El operativo dejó cinco personas de la célula delictiva muertas y a Joaquín Guzmán Loera tratando de escapar, una vez más, por los túneles. Al salir, robó dos autos y, aunque parecía que lograría librar su detención, a seis meses de haber escapado del Altiplano, su plan se vio frustrado por dos policías.

Alfonso Herrera es Arturo Carmona, Noé Hernández es Rosales, dos policías que detuvieron a 'El Chapo' en la vida real. (Foto: Cortesía Netflix) (Maria Medina / Netflix/Maria Medina / Netflix)

Esta es la historia que cuenta La Captura, la nueva película de Netflix protagonizada por Alfonso ‘Poncho’ Herrera y Noé Hernández. Por más insólita que parezca, es verídica, ya que los elementos de la Policía Federal sí existieron y fueron una pieza clave para lograr la última aprehensión de ‘El Chapo’ antes de su extradición.

¿Qué se sabe de los dos policías que capturaron a ‘El Chapo’?

Nicolás González Perrín, quien llegó a ser director estatal de la Policía Federal, recordó en una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga que, tras el operativo realizado durante la madrugada del 8 de enero de 2016, ‘El Chapo’ intentó huir junto a Jorge Iván ‘El Cholo’ Gastélum, su jefe de seguridad.

Para ello, utilizó los túneles del drenaje; sin embargo, poco después salió a la superficie y continuó avanzando, por lo que decidieron robar dos autos: primero un Jetta blanco y después un Focus rojo, que fue reportado como robado.

Este vehículo pasó frente a una patrulla en la que estaban dos elementos de la Policía Federal, cuyos nombres han sido protegidos. Los oficiales intentaron detenerlo, pero, al no conseguirlo, iniciaron una persecución.

La película 'La captura' está basada en hechos reales. (Foto: Cortesía Netflix)

Cuando finalmente lograron detener el vehículo, Iván ‘El Cholo’ Gastélum descendió, les dijo que su patrón debía irse y comenzaron las amenazas. Fue en ese momento cuando los oficiales se percataron de que ‘El Chapo’ viajaba en el vehículo.

Los elementos procedieron a la aprehensión del narcotraficante, lo subieron a la patrulla y tomaron una de las primeras fotografías que se tienen de la detención de Joaquín Guzmán. En ella, el narcotraficante luce sucio, con la playera llena de lodo y una expresión reflexiva.

¿Por qué retuvieron a ‘El Chapo’ en un hotel?

Nicolás González Perrín, quien al ser director estatal de la Policía Federal estuvo a cargo de la coordinación de este suceso, explicó que, al recibir la información, la primera instrucción fue trasladar al narcotraficante al Batallón Militar.

No obstante, comenzaron a recibir informes sobre la llegada de diferentes convoyes con la instrucción de rescatar a ‘El Chapo’, por lo que les dieron la orden de llevarlo a un lugar seguro.

Fue en ese momento cuando lo trasladaron al Hotel & Suites Doux, donde lo custodiaban. Ahí tomaron una segunda fotografía: el narcotraficante sentado al borde de la cama, con las manos esposadas.

'La Captura' se basa en la tercera detención de 'El Chapo' Guzmán, interpretado por Héctor Hotsifakis. (Foto: Cortesía Netflix) (Maria Medina / Netflix/Maria Medina / Netflix)

Durante este periodo, Nicolás González afirmó que los dos elementos de la Policía Federal intentaron ser sobornados y también recibieron fuertes amenazas; sin embargo, se mantuvieron firmes en su decisión.

Minutos después, elementos de la Marina y de la Policía Federal llegaron para brindar apoyo a los oficiales. Finalmente, ‘El Chapo’ fue capturado por última ocasión antes de ser extraditado a Estados Unidos.

Los nombres de los dos oficiales permanecen en el anonimato; sin embargo, en la cinta de Netflix son representados como Arturo Carmona y Héctor Rosales. No se tiene más información sobre ambos policías después de la detención de ‘El Chapo’.

¿Cuándo se estrena ‘La Captura’, la nueva cinta sobre ‘El Chapo’?

‘La Captura’, la nueva película sobre Joaquín Guzmán Loera, está basada en los hechos reales ocurridos el 8 de enero de 2016. Luego de un breve paso por salas de cine, la cinta llegará al streaming.

El estreno está programado para el 21 de agosto a través de Netflix. La película cuenta con las actuaciones de Alfonso Herrera y Noé Hernández como los policías Arturo Carmona y Héctor Rosales.

Además, Héctor Kotsifakis aparecerá como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Juan Pablo Cruz García le dará vida al jefe de seguridad del narcotraficante, Jorge Iván ‘El Cholo’ Gastélum.