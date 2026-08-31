Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 31 de agosto de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia Mañanera desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 31 de agosto, donde se prevé que la mandataria ofrezca más detalles sobre cómo será su Segundo Informe de Gobierno.

Además, también la Secretaría de Educación Pública (SEP) mencionaría sobre cómo va el regreso a clases 2026 a partir de este lunes.

Otro de los temas por los que serían cuestionadas las autoridades sería la apertura de 2 mil lugares extra en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Suspenden ‘mañanera’ por Segundo Informe de Gobierno

La presidenta Sheinbaum recordó que el martes 1 de septiembre no habrá conferencia ‘mañanera’ por su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria adelantó dicha información hace unos días cuando dio detalles de cómo será su informe, el cual incluirá una gira por los estados a partir del 3 de septiembre.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’