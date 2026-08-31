Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 31 de agosto de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 31 de agosto, donde se prevé que la mandataria ofrezca más detalles sobre cómo será su Segundo Informe de Gobierno.
Además, también la Secretaría de Educación Pública (SEP) mencionaría sobre cómo va el regreso a clases 2026 a partir de este lunes.
Otro de los temas por los que serían cuestionadas las autoridades sería la apertura de 2 mil lugares extra en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Suspenden ‘mañanera’ por Segundo Informe de Gobierno
La presidenta Sheinbaum recordó que el martes 1 de septiembre no habrá conferencia ‘mañanera’ por su Segundo Informe de Gobierno.
La mandataria adelantó dicha información hace unos días cuando dio detalles de cómo será su informe, el cual incluirá una gira por los estados a partir del 3 de septiembre.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que los casi 6 millones de dólares recuperados de la familia Weinberg ligados al caso de Genaro García Luna serán destinados para la construcción de escuelas en la montaña de Guerrero.
- La mandataria recordó que la entrega o revocación de la visa es una decisión soberana de cualquier Estado y no hay algún mecanismo para ‘ayudar’ para que alguna persona mantenga el permiso para entrar a ese país.
- Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la presidencia, explicó por qué Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas no podría ser candidato.
- Luisa María Alcalde reiteró que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no tiene facultades para sancionar a los medios de comunicación por la difusión de algún contenido u opinión.
- El director de la UIF, Omar Reyes, informó que México recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares de la familia Weinberg, vinculados al caso de Genaro García Luna.
- El director de la UIF, informó que su corporación bloqueó 7 mil 861 cuentas relacionadas con organizaciones criminales con operaciones en México, de un total de más de 24 mil cuentas.