Con IA y cámara integrada: Así es el nuevo cepillo de dientes de Dyson que cuesta casi 8 mil 500 pesos

Dyson presentó un cepillo de dientes de 499 dólares con cámara e inteligencia artificial que analiza la dentadura y dirige chorros de precisión.

Dyson Ltd. presentó un cepillo de dientes de 499 dólares (aproximadamente 8 mil 500 pesos mexicanos) que utiliza inteligencia artificial y una cámara incorporada para proporcionar información en tiempo real, el último de una creciente gama de dispositivos que colocan la IA y el video en ámbitos a veces poco convencionales.

Los cepillos de dientes inteligentes no son ninguna novedad. Marcas como Oral-B y Philips ofrecen modelos que funcionan con una aplicación para registrar la cobertura, la presión, el tiempo de cepillado y otros datos del usuario. Pero Dyson afirmó que su nuevo modelo CameraJet, presentado el martes, es el primero con una cámara integrada para detectar con precisión los espacios entre los dientes, donde se forma y endurece la placa, y dirigir un chorro de precisión hacia ellos. Ya está disponible para reservar y se ofrece en azul y rosa.

El lanzamiento del producto se produce tras una iniciativa más amplia de las empresas de tecnología de consumo para normalizar la presencia de cámaras en dispositivos que tradicionalmente no las incluían, como gafas, auriculares y colgantes. Aún está por verse el tamaño del mercado para este tipo de productos, que todavía no han despertado el interés del público general. Además, hay indicios de que los cepillos de dientes inteligentes —con o sin cámara— siguen siendo un nicho de mercado incluso después de varios años en el sector. En un estudio publicado el año pasado, más del 85 por ciento de los participantes afirmaron desconocer esta categoría.

El CameraJet se conecta con la aplicación MyDyson para mostrar en tiempo real cómo fue el cepillado. (https://www.dyson.es/)

La apuesta de Dyson por el cuidado bucal

Dyson, empresa privada que también ofrece electrodomésticos para el hogar y el cuidado personal, como aspiradoras, ventiladores, purificadores de aire y secadores de pelo, declaró haber dedicado seis años a la investigación y el desarrollo del nuevo cepillo de dientes.

“Hemos visto cierta innovación en este ámbito, pero se centra principalmente en las funciones digitales y las especificaciones de cepillado, sin avances significativos en la categoría, que es donde entramos nosotros”, afirmó la directora comercial sénior, Niamh Turney, en una entrevista previa al lanzamiento.

La empresa está promocionando el dispositivo entre lo que considera una parte considerable de la población que suele saltarse el uso del hilo dental. Según Dyson, el sistema está diseñado tanto para limpiar los dientes como para mantener las encías sanas. El cepillo de dientes también funciona con la aplicación MyDyson de la compañía, que ofrece visualización en tiempo real, limpieza guiada, mapeo de cobertura e información personalizada sobre el cepillado.

A lo largo de los años, Dyson ha intentado expandirse a otras categorías de productos, como lavadoras, que dejó de fabricar en 2005, y coches eléctricos, que abandonó en 2019. Sin embargo, la compañía cosechó un gran éxito en 2016 con el lanzamiento de su secador de pelo portátil Supersonic, de aproximadamente 400 dólares, y posteriormente amplió su línea de productos de cuidado personal. Para 2023, las ventas de productos para el cabello de Dyson representaban el 30 por ciento de su negocio en Estados Unidos. Más recientemente, Dyson presentó el ventilador portátil HushJet Mini Cool, de 100 dólares, que se ha agotado con frecuencia desde su lanzamiento en abril.

La compañía ahora ve el cuidado bucal como su próxima categoría principal con planes para introducir productos relacionados como pasta de dientes sin espuma.

El cepillo de dientes Dyson utiliza IA y chorros de precisión para dirigir la limpieza hacia zonas donde puede acumularse placa. (https://www.dyson.es/)

¿Cómo funciona el cepillo de dientes Dyson CameraJet?

El cepillo de dientes CameraJet cuenta con una lente macro de 100 mil píxeles que escanea a 28 imágenes por segundo y está impulsado por algoritmos de aprendizaje automático entrenados con casi 470 mil imágenes dentales, dijo la compañía. Una vez que el cepillo de dientes identifica ciertas áreas, usa un chorro de precisión para disparar ráfagas cortas de enjuague bucal en esos puntos.

El cabezal del cepillo, que incorpora cerdas firmes y suaves para eliminar manchas y limpiar la línea de las encías, oscila para llegar a los lugares difíciles, dijo la compañía. El CameraJet también tiene varios ajustes de intensidad de cepillado, como limpieza suave, variable y profunda, junto con alertas hápticas que notifican a los usuarios si aplican presión excesiva.

Dyson recomienda cepillarse durante tres minutos, y la batería dura entre siete y diez días entre cargas.