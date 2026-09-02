Dos Bocas… los otros datos

Es de llamar la atención que durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la refinería de Dos Bocas, el estandarte del obradorismo en materia energética, sirvió a México para sobrellevar los embates de la crisis de petroprecios que han causado los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, principalmente por el cierre del Estrecho de Ormuz.

A detalle, la mandataria afirmó que gracias a la refinería, cuyo costo superó los 20 mil millones de dólares, se pudo enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo.

Pero vamos a los datos duros, muy duros. Y es que cierto es que los reportes de Pemex muestran que Dos Bocas se convirtió durante julio en la refinería con la mayor producción de combustibles de las siete que operan en el país.

Por ejemplo, la refinería Olmeca, como es su nombre oficial, elaboró 27.1 por ciento de las gasolinas, turbosina y diésel producidos por todo el sistema durante el séptimo mes del año.

Sin embargo, Dos Bocas está lejos de alcanzar su máximo potencial. Actualmente la refinería opera al 67 por ciento de su capacidad, y enfrenta una serie de retos operativos importantes que tienen que ver con la integración de las plantas que la conforman, esto, debido a que se aceleraron los trabajos de construcción ante el retraso que arrastraba desde el gobierno pasado.

Por otra parte, para un país como México, que es altamente dependiente de combustibles de los mercados globales, el impacto de la crisis fue inevitable.

De acuerdo con un análisis del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), México se convirtió en el segundo país más afectado a nivel mundial por el encarecimiento de las importaciones de gasolina derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz, al acumular un costo adicional neto de 2 mil 500 millones de dólares entre marzo y agosto de 2026.

El documento detalla que el impacto para México únicamente fue superado por Indonesia, que enfrentó una factura adicional de 2 mil 600 millones de dólares durante el mismo periodo.

En este contexto, es muy cierto que en momentos de crisis global, la autosuficiencia energética no es mala idea. No hay combustible más caro que el que no se tiene, sin embargo, es crucial que México materialice sus metas en autosuficiencia y se deje de depender tanto de las importaciones, que ascienden a más del 60 por ciento de lo que consumimos.

LOS AVANGERS PETROLEROS

Trascendió que en días recientes, Pemex conformó un “Grupo Estratégico de Oportunidades” con la finalidad de rescatar la producción de crudo y gas en el país.

Dicho grupo, integrado por los directores de las principales filiales de la petrolera y otros funcionarios de la Secretaría de Energía, sería presentado en breve a la secretaria Luz Elena González, como la solución final a los preocupantes resultados operativos de la empresa.

La intervención de los “Avengers” del sector petrolero no sería más oportuna en estos momentos que Pemex enfrenta una tendencia a la baja en la de por sí golpeada producción de crudo y gas, así como una inexistente voluntad de ir por más reservas.

El problema es que los nombres en esa lista son los mismos de siempre. Personajes enquistados en la estructura de Pemex que tienen experiencia, sí, pero en dar los mismos resultados cuestionables de siempre. Vaya, son esos mismos que lograron lo que hoy pretenden revertir. Son como los Avengers... pero sin escudo, martillo, ni superpoderes. Aquí les dejo la lista: