Escala a la FGR investigación a Pemex por “contrato interminable”

Trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva Ernestina Godoy, ya investiga una denuncia en contra de diversos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el “contrato interminable” número 641009826 con el proveedor OPP Servicios Petroleros, adjudicado en 2019 y que debió terminar en 2021, pero que a través de diferentes ayudas y contubernios, se pudo extender hasta julio de este año.

Pero no es lo peor, le contaba en entregas anteriores que a pesar de que ese contrato para llevar a cabo “Trabajos de operaciones convencionales con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de PEP” ya está terminado, la empresa OPP Servicios Petroleros continúa trabajando ahí sin documento que lo respalde en las siguientes instalaciones: Cabezal Quesqui 40, Cabezal Quesqui 1DL, Cabezal Quesqui 2DL, y Pozo Quesqui 6A.

Una situación así, detalla la denuncia que ya reposa en el escritorio de María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, no puede sostenerse sola, por lo que se procederá a investigar a los funcionarios públicos Ángel Cid Munguía, exdirector de PEP hoy asesor de la Dirección General; y Jorge Alberto Arévalo Villagrán, titular de la Unidad Técnica de Extracción de Hidrocarburos, por los hechos vinculados con la contratación, modificación, administración, ejecución, supervisión y eventual continuidad de los trabajos vinculados con el contrato número 641009826.

A pesar de que el director de Pemex, Juan Carlos Fragoso, pareciera que tiene asuntos más importantes en qué pensar como la estrategia de fracking, o la imposibilidad de aumentar los indicadores operativos de la petrolera nacional, sin mencionar los adeudos con proveedores, fuentes cercanas afirman que el contrato con OPP Servicios Petroleros se está volviendo en un verdadero dolor de cabeza, y más ahora que el asunto escaló a la Fiscalía.

Al parecer no fue suficiente el trabajo de investigación que se hizo a partir de la Unidad de Control Interno de Pemex, que el asunto ahora debe ser revisado por las autoridades competentes.

También sigue pendiente determinar cómo es que el contrato sigue activo a pesar de no contar con alguna orden, o sustento legal. Las obras están vigentes, generando adeudos que ya superan los 10 millones de dólares, esto de acuerdo con fuentes internas de la petrolera nacional.

Recordemos que el Campo Quesqui es una de las principales apuestas de Pemex para recuperar terreno en la producción nacional de gas, y así poder revertir la alta dependencia de ese hidrocarburo que actualmente se tiene con Estados Unidos, conforme a los objetivos de la política energética del gobierno de la presidenta Claudia Shienbaum. Sin embargo, la cuestionable administración del activo se está convirtiendo en una de sus principales debilidades.