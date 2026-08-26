Retomará CFE la planta de Lerdo… ¿con todo y problemas?

Trascendió que a más de un año de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detuvo las obras de construcción de la Central de Ciclo Combinado (CCE) Lerdo, en Durango, apenas este fin de semana lanzó un comunicado donde afirma que retomará la planta de generación eléctrica que aportaría 350 megawatts (MW), y que fue parte de un paquete de obras anunciado desde el gobierno pasado.

Fue a finales de julio de 2025, cuando la CFE, que dirige Emilia Calleja Alor, decidió terminar anticipadamente el contrato con la empresa china HBP en consorcio con la mexicana SOLARTEM, ambas encargadas del proyecto en el que se destinaron 319 millones de dólares.

A pesar de que fue una decisión poco clara, me refiero a detener la construcción de la central de Lerdo, fue totalmente necesario ante la ineficiencia de los contratistas asiáticos, a quienes se les otorgó un contrato llave en mano desde diciembre de 2021 y dejaron botada la obra con un avance de más de 80 por ciento, así, sin dar más explicaciones.

Derivado de esta situación, un total de 14 empresas subcontratistas se quedaron en el limbo. A ellas no se les rescindió su contrato, no se les liquidó, y acumularon un adeudo de más de 14 millones de dólares que hoy se desconoce si serán cubiertos por la propia CFE. Quien ni siquiera los ha recibido para darles alguna explicación.

Los funcionarios de la CFE, Vladimir Fernández Villarreal, subgerente Regional de Generación Norte; así como Manuel Alejandro Alvarado Rodríguez, Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso de Proyecto de Generación Convencional; no atienden llamadas, correos, y por meses se han escondido de este pequeño grupo de Pymes que hoy le deben hasta la risa a sus trabajadores.

De acuerdo con la empresa estatal, en un comunicado del 23 de agosto, va a retomar el proyecto dicen, de forma “ordenada, segura y jurídicamente sólida”, por lo que ha integrado la información técnica necesaria, han elaborado las especificaciones para los trabajos pendientes, y han llevado a cabo visitas técnicas y acercamientos con el mercado para definir el esquema más adecuado para su contratación y por ende, conclusión de la central que aportará energía para iluminar a más de 1,400 hogares.

Asimismo, la CFE aseguró que en breve lanzará la convocatoria para contratar a las empresas que terminarán la planta de Lerdo, sin embargo, aún no hay detalle de qué pasará con los pendientes que dejaron en la primera fase, y si quieren retomar el proyecto con saldos blancos, y no arrastrando problemas. Recuerden que lo que mal empieza...