‘Será un mérito’: Américo Villarreal ironiza sobre retiro de visas de EU; rechaza ser testigo protegido

Tras las cancelaciones de visas a políticos mexicanos, Américo Villarreal aseguró que aún tiene la suya y descartó colaborar con EU. (Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava).

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que actualmente conserva su visa para ingresar a Estados Unidos y rechazó la posibilidad de convertirse en testigo protegido de ese país, luego de ser cuestionado sobre la reciente cancelación de visados a políticos mexicanos.

Antes de ingresar a Palacio Nacional para asistir al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario tamaulipeco fue interrogado sobre las decisiones de autoridades estadounidenses para retirar visas a distintas figuras de la política mexicana.

Villarreal respondió con ironía ante la posibilidad de que estas cancelaciones continúen y alcancen a más funcionarios.

“Yo creo que ahorita le quitan tantas visas a tanta gente, que va a ser en un momento dado meritorio que no tengas visa”, declaró.

Américo Villarreal asegura que mantiene su visa de EU

El gobernador de Tamaulipas aclaró que, hasta el momento, cuenta con una visa estadounidense vigente. Recordó que anteriormente incluso mostró públicamente el documento durante una conferencia de prensa para despejar dudas sobre su situación.

Sin embargo, reconoció que se trata de un permiso expedido por las autoridades estadounidenses y que, por ello, su vigencia está sujeta a las decisiones de ese país.

Villarreal señaló que Estados Unidos tiene la facultad de retirar visas y consideró que las recientes cancelaciones han ocurrido de manera recurrente e incluso podrían extenderse a más personas.

Entre los casos que han generado atención se encuentra el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le habría cancelado la visa estadounidense.

Américo Villarreal echaza ser testigo protegido de Estados Unidos

Durante el encuentro con medios de comunicación, el gobernador también fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en testigo protegido de Estados Unidos.

La respuesta de Villarreal fue tajante: “de ninguna manera”.

El mandatario sostuvo que su actuación se encuentra apegada a la legislación mexicana y descartó que contemple colaborar con autoridades estadounidenses bajo esa figura.

La declaración ocurrió en medio de las preguntas sobre las consecuencias que podrían tener las recientes cancelaciones de visas para funcionarios y políticos mexicanos.

¿Qué dijo Américo Villarreal sobre Claudia Sheinbaum?

Además de referirse a las visas estadounidenses, Villarreal expresó su respaldo a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador destacó la conducción de la mandataria frente al actual contexto internacional y afirmó que su Gobierno se ha desarrollado bajo principios de soberanía, libertad e independencia.

También resaltó indicadores que, desde su perspectiva, reflejan avances en materia económica y de desarrollo.

Las declaraciones se producen en un momento de especial atención sobre la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en asuntos relacionados con seguridad, migración, comercio y cooperación bilateral.