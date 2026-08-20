Rosa Icela y Ronald Johnson se reunen: Acuerdan fortalecer cooperación entre México y EU

Ronald Johnson, Embajador de EU, se reunió con la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, para revisar agenda bilateral entre los dos países. (X: @rosaicela_).

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, acordaron fortalecer los mecanismos de cooperación conjunto entre ambos países.

“Esta tarde recibimos en la Secreatría de Gobernacióm al Embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson y a su equipo, para seguir trabajando juntos en la agenda bilateral y fortalecer nuestros mecanismos de cooperación con una política de responsabilidad compartida”, escribió la funcionaria federal en su cuenta de X.

En su mensaje, la titular de Gobernación compartió una fotografía con el diplomático en México y otros miembros de la representación estadounidense.

Algunos de los funcionarios mexicanos presentes fueron la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa; el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, así como representantes de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional.

El encuentro se da luego de que el gobierno federal anunciara la incautación de más de cuatro millones de dosis de fentanilo en Mexicali, Baja California, con ayuda de información proporcionada por la DEA.

“La información compartida se convierte en acción tomada. Más de 4 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo mantenidas fuera de nuestras calles y alejadas de nuestras familia”, sostuvo Johnson en su cuenta de X.

Estados Unidos exige avances a México

En mayo, la Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exigió a México mayores resultados en el combate al narcotráfico y adviertió que la cooperación bilateral en materia de seguridad estará condicionada a avances concretos, como más detenciones, extradiciones y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Como parte del endurecimiento de la política antidrogas, el gobierno estadounidense anunció que impondrá sanciones económicas a empresas —nacionales o extranjeras— que faciliten la producción o el tráfico ilícito de drogas al no proteger sus cadenas de suministro.

El domingo 16 de agosto, Estados Unidos y México firmaron un convenio para adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos.

“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad”, expresó Ronald Johnson ese día.

El 19 de agosto, Terry Cole, director de la DEA, calificó secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, como un “socio de confianza y buen amigo” de Estados Unidos, durante la 40.ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) celebrada en Buenos Aires, Argentina.