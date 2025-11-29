¿Viajas al extranjero? El Formato de Migración para salir de México ya es digital; así puedes descargarlo

El trámite del Formato Estadístico de Migración es obligatorio para quienes viajen al extranjero. (Foto: Cuartoscuro)

Si tienes un vuelo internacional en los próximos días, esta información te interesa: México acaba de digitalizar el formulario de salida del país, el conocido Formato Estadístico de Migración (FEM) que hasta ahora se llenaba a mano en los aeropuertos antes de abordar.

A partir del 26 de noviembre, este trámite también ya está disponible en línea y es obligatorio para todos los mexicanos que viajen al extranjero. Se trata de una medida busca agilizar los procesos en los aeropuertos, reducir filas y evitar retrasos en los vuelos.

Con este cambio, los viajeros podrán llenar este requisito desde cualquier dispositivo, descargarlo y presentarlo en formato digital antes de abordar su vuelo, pero ¿qué información pide y cómo se llena el formato de migración? Aquí te explicamos paso a paso todo lo que necesitas saber.

¿Qué es el Formato Estadístico de Migración (FEM) y para qué sirve?

El Formato Estadístico de Migración es un formulario oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) mediante el cual se registra la salida del país de personas con nacionalidad mexicana.

Este documento recopila información personal del viajero —como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo de identificación— así como datos del viaje: vía de salida (aérea, marítima o terrestre), aerolínea o medio de transporte, número de vuelo o matrícula, país de destino, motivo del viaje, residencia habitual, entre otros.

Por un lado, el FEM permite al INM llevar estadísticas oficiales sobre cuántos mexicanos salen del país, y por el otro, funge como requisito obligatorio de salida: sin este formulario no se podrá abordar un vuelo internacional.

Aunque el FEM no reemplaza el pasaporte ni otros documentos de viaje, su trámite es indispensable para quienes se trasladen a otro país, ya sea por vacaciones o trabajo.

Cómo llenar el Formato Estadístico de Migración CON Llave MX

Para quienes ya cuenten con una cuenta Llave MX —el sistema de identidad digital del gobierno federal— el proceso de llenar el FEM es aún más sencillo.

Al acceder al portal oficial del INM para llenar el formulario, basta con iniciar sesión con la Llave MX. De esta forma, tus datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc.) ya vienen precargados automáticamente, lo que agiliza el trámite.

Luego, sólo será necesario completar los datos del viaje: aerolínea, número de vuelo, destino, motivo del viaje, y demás información requerida.

Una vez terminado, el sistema genera un comprobante digital que puede descargarse en el celular o en tu computadora. Este comprobante debe presentarse antes de abordar tu vuelo.

Cómo llenar el Formato Estadístico de Migración SIN Llave MX

Ahora bien, si no tienes una cuenta Llave MX, no te preocupes: también puedes llenar el FEM de forma manual. En el portal oficial del INM, hasta abajo, está disponible la opción “Iniciar formulario sin Llave MX”.

Al elegir esa alternativa, el sistema desplegará campos en blanco para que ingreses todos los datos solicitados, incluyendo tus datos personales y la información del viaje. Al finalizar, el sistema permitirá descargar el comprobante digital. Este comprobante debe presentarse al personal migratorio antes de abordar.

Aunque la versión digital del FEM ya está disponible, el formato en papel seguirá vigente por ahora. Esto significa que quienes prefieran llenar el documento de manera tradicional aún podrán hacerlo.