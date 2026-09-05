Felipe Luis, DT del AS Mónaco, no descarta el fichaje de Erick Lira en un futuro: ‘Seguiré empujando por él’

Filipe Luis reconoció el nivel de Erik Lira desde que lo enfrentó en la Copa Intercontinental de 2026, cuando era entrenador de Flamengo. [Fotografía. ChatGPT, Xinhua, EFE]

Filipe Luís, entrenador del AS Mónaco, no se da por vencido con Erik Lira. Después de que el mediocampista de Cruz Azul estuvo a un paso de llegar al futbol francés, el técnico confirmó que mantiene al mexicano entre sus objetivos y que buscará ficharlo nuevamente en el próximo mercado de transferencias.

El jugador de La Máquina tenía prácticamente todo listo para cumplir su objetivo de jugar en Europa. Sin embargo, un movimiento que no dependía de Cruz Azul ni del seleccionado mexicano terminó por frustrar una operación que estaba prácticamente cerrada con el conjunto del Principado.

Pese al triste desenlace, la puerta del conjunto francés permanece abierta. Filipe Luís reconoció las características de Erik Lira en el terreno de juego desde que lo enfrentó como entrenador del Flamengo en la Copa Intercontinental, en diciembre de 2025.

¿Qué dijo Filipe Luís sobre fichar a Erik Lira?

El técnico del AS Mónaco dejó claro que el fracaso de la primera negociación no cambió su opinión sobre Erik Lira. Además, aseguró que buscará fichar nuevamente al seleccionado mexicano en los próximos mercados de transferencias: “Seguiré empujando por él cada mercado que se abra”, comentó en una charla con medios de comunicación.

El técnico brasileño fue contundente al señalar que considera al mediocampista de cementero un jugador de primer nivel: “Para mí es top. Tiene nivel para Europa”, comentó el exjugador del Atlético de Madrid.

De igual forma, Filipe Luís aseguró que estudió de cerca al mexicano cuando dirigía al Flamengo y enfrentó a Cruz Azul en la última edición de la Copa Intercontinental. Su preocupación por la influencia de Lira fue tal que decidió asignarle una marca individual, una medida que, según explicó, prácticamente nunca utiliza.

“Le puse una marca individual. Nunca, casi nunca hago esto, pero lo hice porque es un jugador muy diferente con la pelota”.

El entrenador aseguró que Lira tiene la capacidad para influir en el funcionamiento colectivo de su equipo y destacó que es uno de “los grandes jugadores que siempre quiero a mi lado”.

Para Filipe Luís, el mediocampista también reúne las características necesarias para ayudar a un equipo a competir por títulos, como lo demostró recientemente con Cruz Azul, club con el que conquistó el campeonato de la Liga MX.

El CEO del AS Mónaco reconoció que pidió disculpas a Erik Lira luego de que no se concretara su fichaje. [Fotografía. Shutterstock]

¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira con Mónaco?

La llegada de Erik Lira al AS Mónaco estuvo muy cerca de concretarse. De acuerdo con Thiago Scuro, CEO del conjunto francés, las negociaciones con Cruz Azul habían concluido y Erik Lira estaba listo para viajar a Europa.

Sin embargo, la contratación dependía de que el Mónaco liberara una plaza de jugador extranjero. Para conseguirlo, el club francés necesitaba concretar la transferencia del delantero estadounidense Folarin Balogun al Everton.

Balogun viajó a Inglaterra para realizar los exámenes médicos, pero durante las pruebas surgieron dudas sobre su estado físico. El Everton revisó el caso y posteriormente decidió continuar con la contratación; no obstante, el propio delantero rechazó firmar al quedar inconforme con la manera en que se manejaron los cuestionamientos sobre su salud.

La permanencia de Balogun impidió liberar la plaza que necesitaba el Mónaco y provocó que la transferencia de Lira se cancelara, pese a que los equipos ya tenían un acuerdo.

El desenlace obligó a Thiago Scuro a comunicarse personalmente con Erik Lira para informarle que su llegada a Francia ya no era posible. El directivo reconoció que aquella llamada representó uno de los momentos más complicados del cierre del mercado.

“Fue parte de los acontecimientos tristes que tuvimos que afrontar. Tener que llamar al jugador y decirle: ‘Lo siento, no pudimos hacerlo’. Como ser humano, esa es una parte muy difícil del trabajo durante el mercado de fichajes”, afirmó.

Scuro también expresó su tristeza por lo ocurrido y agradeció a Cruz Azul por la forma en que condujo las negociaciones.

“Estábamos muy tristes por la situación con Erik Lira y por nuestra relación con Cruz Azul, a quienes realmente quiero agradecer y reconocer por la manera en que manejaron todo con nosotros”, aseguró.

¿Cuánto ofrecía Mónaco por el fichaje de Erik Lira?

La operación ya estaba definida en el aspecto económico. De acuerdo con información de Claro Sports, el AS Mónaco estaba dispuesto a pagar 8 millones de euros más 3 millones en variables por el centrocampista.

Erik Lira también estaba dispuesto a realizar un esfuerzo para dar el salto al futbol europeo, pues iba a aceptar una reducción salarial del 40 por ciento respecto a lo que recibe en Cruz Azul.

Tras la fallida transferencia de Erik Lira al conjunto del Principado, Filipe Luís mantiene al mexicano entre sus objetivos y anticipó que insistirá por su fichaje “cada mercado que se abra”, declaró.