Empresarios mexicanos mandan mensaje a Claudia Sheinbaum: ¿Qué prioridades le piden?

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldó el Paquete Económico 2027 e hizo una petición a la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener el grado de inversión en México, disminuir el déficit público, desacelerar el crecimiento de la deuda y crear las condiciones necesarias para el crecimiento económico.

“Reconocemos un avance hacia finanzas públicas sostenibles que genere estabilidad económica y, por tanto, mejores condiciones para invertir y crear empleos formales”, dijo el CCE en un comunicado. Por esa razón, solicita que se asegure lo siguiente:

Un ejercicio eficiente del gasto público , así como soluciones estructurales para empresas.

, así como soluciones estructurales para empresas. Ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalidad, combatir la evasión y las factureras.

Con dichas peticiones, el CCE se une al llamado para que todos, sin excepción, cumplan con el pago de impuestos.

“El objetivo común entre el Gobierno y el sector empresarial es aumentar el crecimiento económico y proteger el bienestar de los mexicanos, priorizando el gasto social en salud y educación y la inversión en infraestructura. Este entendimiento manda una señal de confianza dentro y fuera del país: que México es capaz de construir acuerdos y actuar con responsabilidad frente a un entorno económico complejo”, finaliza el comunicado.

Nafin y Bancomext darán créditos de hasta 30 mdp

Carlos Torres, director general de Nafin y Bancomext, anunció que habrá apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas.

Como parte de dichas alternativas estará la facilidad de un crédito para la expansión, renovación de equipo, entre otros beneficios.

Las empresas mexicanas dispondrán de un préstamo desde 500 mil hasta los 30 millones de pesos, que podrán pagar en diferentes plazos y con tasas de interés menores a otras instituciones financieras.

“Estamos convencidos de que el crédito no debe verse como un gasto, sino como un medio para crecer un negocio”, dijo Torres durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves 10 de septiembre.

Paquete Económico 2027 refuerza el combate a la evasión fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el Paquete Económico 2027 como una apuesta por aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos, mantener el gasto social y la inversión pública y reducir gradualmente el déficit, pese a las menores expectativas de crecimiento y al aumento previsto de la deuda pública.

“No hay nuevos impuestos, no habrá nuevos impuestos. Tampoco va a haber gasolinazos”, afirmó la mandataria.

La presidenta explicó que el aumento de los ingresos se impulsará, entre otras medidas, por un mayor combate a la evasión fiscal y a las empresas que utilizan facturas falsas o declaran pérdidas de manera reiterada para reducir el pago de impuestos.

Antonio Martínez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que 54 mil empresas llevan cinco años consecutivos declarando pérdidas sin pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras otras 129 mil han reportado pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales.

*Con información de EFE