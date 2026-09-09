Déficit fiscal disminuirá a 3.9 por ciento del PIB en 2027, pronostica Hacienda en Paquete Económico

El déficit fiscal amplio, medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se ubicará en 3.9 por ciento del PIB en 2027 , menor al 4.1 por ciento estimado para el cierre del año, proyecta el Paquete Económico 2027.

“En 2027 seguiremos con la ruta de consolidación fiscal que iniciamos al comienzo de la administración”, aseguró el secretario de Hacienda, Edgar Amador , al entregar el Paquete Económico al Congreso.

Añadió que este proceso seguirá haciéndose de manera estratégica sin comprometer los recursos destinados a los programas sociales o a los proyectos de inversión.

El paquete económico de 2027 prevé un crecimiento puntual de la economía de 2 por ciento, dentro de un rango de 1.5 a 2.5 por ciento.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) proyecta un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, una disminución real de 0.3 por ciento.

Los Anexos del PEF muestran el estrecho margen de maniobra del gasto, toda vez que 80 de cada 100 pesos son gastos obligatorios. Los gastos ineludibles suman 8.5 billones, entre los que se encuentran las pensiones y jubilaciones, las transferencias a los estados, el pago de la deuda y el gasto corriente, de seguridad social y de los sueldos de la burocracia.

Amador sostuvo que el aumento de los ingresos permanentes permitirá estabilizar la trayectoria descendente del déficit y consolidar una política fiscal responsable, que garantice la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y mantenga su nivel por debajo del registrado por otras economías emergentes de América Latina.

El gasto presupuestal se sufragará con recursos totales de la Ley de Ingresos, cuyo componente de mayor aportación es la captación de impuestos, con 6.3 billones de pesos.

En el gasto destacó el aumento de los recursos que se le transfieren al IPAB por cerca de 66 mil millones de pesos, mientras que en 2026 le asignaron 35 mil 553 millones.

“Se elevaron las transferencias porque todos los créditos del Infonavit que están perdonando los están quebrantando y mandando al IPAB”, estimó el experto en finanzas Mario Di Costanzo.

(El Financiero)

Otras variables para la economía de México

En materia de deuda, Amador señaló que se privilegiará la contratación de financiamiento en moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo, con el propósito de reducir la exposición a movimientos en las tasas de interés y en el tipo de cambio.

La Ley de Ingresos autoriza un techo de endeudamiento neto del gobierno de 1.7 billones de pesos en el mercado interno y de hasta 13 mil 500 millones de dólares en el externo.

El paquete fiscal prevé un descenso en la inflación a 3 por ciento y en las tasas de interés a 6 por ciento, desde 3.5 y 6.5 por ciento en este año, respectivamente.

Estima que el tipo de cambio se mantendrá estable y concluirá 2027 en 18 pesos por dólar , y en este año cerraría en 17.8 pesos por dólar. Se estimó un precio promedio del petróleo de 61.8 dólares por barril.

Calcula que la deuda total del sector público, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, se elevará del 54 al 55 por ciento del PIB, a 21 billones 665 mil 995 millones de pesos al finalizar el próximo año.

Hay optimismo económico

Hacienda argumentó su optimismo acerca de un mayor crecimiento de la economía mexicana el próximo año por la fortaleza de la demanda interna y una contribución favorable del sector externo.

Precisó que el consumo privado continuará como uno de los principales motores, apoyado por mayores ingresos de los hogares, la generación de empleo, el aumento de los salarios reales y la ampliación de la red de protección social.

“La inversión también tendrá un papel central, favorecida por condiciones financieras menos restrictivas, los proyectos estratégicos de infraestructura y los incentivos fiscales del Plan México ”, expuso.

Hacienda prevé que estas condiciones impulsen la formación de capital y el empleo, al tiempo que la participación privada y mixta amplíe el alcance de los proyectos en sectores como energía, transporte, puertos y agua.