‘Una cosa es el tema político’: Carlos Mancilla olvida pelea con Zenyazen Escobar y pide aclarar su muerte

El diputado del PRI, Carlos Mancilla, se sumó a la exigencia de su bancada de que la FGR aclare la muerte de Zenyazen Escobar. (Cuartoscuro).

El diputado federal del PRI, Carlos Mancilla, exigió el esclarecimiento “hasta las últimas consecuencias” de la muerte del morenista Zenyazen Escobar García, y aclaró que la disputa que tuvo con el legislador fue de carácter político.

“Es importante que se deba esclarecer, algo que desde el grupo parlamentario del PRI, nuestro coordinador, se lo ha pedido a la Fiscalía que se esclarezca y que llegue hasta sus últimas consecuencias”, apuntó el priista.

El 28 de mayo pasado, en medio de una sesión maratónica en San Lázaro, los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla y Zenyazen Escobar García llegaron casi a los golpes luego de intercambiar insultos.

En aquella ocasión, el priista lanzó una serie de insultos y llamó a los golpes a Zenyazen, luego de exigirle una prueba de antidoping y de que la bancada tricolor afirmara que el legislador de Morena había llegado borracho a la sesión.

Gracias a la contención de los compañeros de bancada de Escobar se pudo contener el conflicto, pero la disputa generó múltiples reacciones y críticas en redes sociales.

Mancilla refirió este 10 de septiembre que una cosa es el tema político que se debate en los espacios y otra es lo personal. Por ello, respaldó la exigencia del coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, para esclarecer la muerte del diputado de Morena.

También declaró que recibe múltiples amenazas que atribuyó al gobierno.

“Nosotros todos los días recibimos amenazas. En las redes sociales pueden verlo, los bots, las granjas, pero eso, en lugar de que nos eche para atrás, parece que el gobierno no nos conoce. Nosotros los priistas somos políticos formados, nos hecha más para adelante”, dijo.

El priista afirmó que saben a lo que se enfrentan como oposición en su lucha política por defender al país.

FGR adelanta que muerte de Zeyazen Escobar fue un suicidio

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones sobre la muerte del diputado federal de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, apuntan a que se trató de un suicidio, aunque aclaró que la indagatoria aún no ha concluido.

“De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio. No obstante, las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos”, explicó la FGR en un comunicado.

Escobar García fue encontrado el pasado 4 de septiembre con un disparo de arma de fuego en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

FGR destaca investigación “exhaustiva” por muerte de Zenyazen Escobar

La Fiscalía también señaló que las investigaciones por el fallecimiento del diputado de Veracruz, Zenyazen Escobar se han desarrollado de manera “exhaustiva”, mientras que los peritajes fueron realizados de forma “escrupulosa”.

“Desde las primeras diligencias, el resguardo, la recolección, el aseguramiento, registro y análisis de los indicios, por parte de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad y los protocolos respectivos”, sostuvo.

La FGR explicó que tomó el caso debido a que se trataba del fallecimiento de un legislador federal en funciones. De acuerdo con la institución, hasta ahora se han realizado más de 150 actos de investigación, además de inspecciones y peritajes, mediante la Fiscalía Federal en Veracruz, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).