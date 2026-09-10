El empleado del mes: Él es ‘Rollo’, el perrito adoptado por Presidencia para ‘chambear’ en Palacio Nacional

Palacio Nacional tiene un nuevo integrante y, a diferencia de los funcionarios que suelen recorrer sus pasillos, este peludo “empleado de cuatro patas” llegó para cumplir una misión muy particular: brindar apoyo y bienestar emocional.

Se trata de ‘Rollo’, un cachorro mestizo adoptado que ahora vive en el recinto sede del Poder Ejecutivo. Este jueves, la Presidencia de la República presentó al perrito a través de un video publicado en redes sociales, donde se le observa corriendo, jugando y recorriendo los jardines y oficinas de Palacio Nacional.

¿Quién es Rollo, el nuevo ‘empleado’ de Palacio Nacional?

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de México, Rollo quedó bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia y tendrá entre sus principales funciones acompañar al personal que trabaja en el inmueble.

“Él es Rollo, trabaja en Palacio Nacional. Es un cachorro mestizo adoptado que hoy se divierte en jardines y oficinas bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia. Tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y todos”, señala una publicación en X.

El video compartido por Presidencia muestra a ‘Rollo’ jugando en distintos espacios del recinto, e incluso detrás de un escritorio con una corbata. También se le observa persiguiendo a sus hermanos, George y Theo; este último continúa a la espera de una familia que lo adopte.

Las mascotas de Palacio Nacional: ¿cuántos gatos viven en el recinto?

‘Rollo’ no es el único animal que habita Palacio Nacional. El recinto también es hogar de una comunidad de gatos que vive principalmente en sus jardines y áreas al aire libre.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado a estos felinos durante recorridos la sede de la Presidencia. En mayo de 2026, durante la visita de BTS a Palacio Nacional, les explicó a los integrantes del grupo surcoreano que ahí vivían 16 gatos.

La cifra de los gatos ha variado según el momento y el registro consultado. En 2024, se reportó oficialmente que 19 felinos que habitaban el recinto fueron reconocidos como “activos fijos vivos”, una medida para garantizar recursos para su alimentación, atención médica y cuidado durante el resto de sus vidas.

Los gatos se distribuyen en distintos puntos de las áreas verdes de Palacio. Un registro difundido en 2025 ubicó 10 en el Jardín Nezahualcóyotl, tres en el estacionamiento y otros tres en el jardín desértico. Además, cuentan con identificación mediante microchip y seguimiento veterinario.

Entre los felinos que han sido identificados públicamente están Coco, Zeus, Roja, Ollie y Balam, algunos de los cuales incluso han aparecido en publicaciones de las cuentas oficiales del Gobierno.

A diferencia de ‘Rollo’, estos gatos no llegaron como una adopción reciente. De acuerdo con información sobre su manejo en el recinto, su presencia se remonta a años atrás y no existe un registro preciso sobre cómo llegó cada uno a Palacio Nacional.