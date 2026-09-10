Edson Álvarez niega estar involucrado con un secuestro y reta: ‘Si tienen elementos, existen fiscalías’

Edson Álvarez advirtió acciones legales por señalamientos de complicidad en un secuestro. (Fotos: Shutterstock / @edsonnalvarez).

El futbolista del West Ham United, Edson Álvarez, rechazó cualquier relación con las acusaciones que lo vinculan con el presunto secuestro del productor Juan José López Ordóñez y anunció que su equipo legal analiza las acciones que puede emprender contra quienes, desde su perspectiva, difundan imputaciones falsas en su contra.

El futbolista de la Selección Mexicana publicó un comunicado en sus redes sociales después de que López Ordóñez acusó al entorno del jugador por un conflicto relacionado con un documental inconcluso sobre su carrera y señaló al padre de Sofía Toache como responsable de ordenar su presunto secuestro.

El futbolista sostuvo que, si alguna persona cuenta con elementos que acrediten una conducta indebida de su parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para entregarlos y que el caso se investigue por las vías legales.

“Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos”, señaló.

De igual forma, el exfutbolista del América aseguró que durante los últimos meses su nombre e imagen se utilizaron de manera reiterada para generar exposición mediática alrededor de una situación que, según su postura, no le corresponde.

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