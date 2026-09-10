EU y República Dominicana pactan acuerdo para explotar minerales críticos y tierras raras

La República Dominicana y Estados Unidos suscribieron este jueves un acuerdo para cooperar en la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Se trata de un marco de cooperación que busca promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo vinculadas a la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, así como fortalecer la “seguridad y resiliencia” de las cadenas de suministro de dichos recursos “estratégicos”.

¿De qué trata el acuerdo entre EU y República Dominicana para explotar tierras raras?

El acuerdo, que fue firmado por el canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, prevé también que ambos países trabajen para proteger sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras, detalló la Cancillería en un comunicado.

Además, persigue identificar conjuntamente proyectos de interés y facilitar el financiamiento de proyectos ubicados en ambos territorios, indicó Bisonó en el acto de firma.

“Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente”, aseguró el canciller dominicano.

De su lado, la embajadora estadounidense señaló que el acuerdo “no se limita únicamente a minerales”, sino que trata sobre “soberanía, seguridad y prosperidad compartida”.

“Garantiza que, a la hora de extraer, procesar y fabricar los materiales del futuro, lo hagamos unidos, como socios de confianza, y no como países que dependan de la buena voluntad de otro”, precisó la embajadora.

Este marco de cooperación crea un “plan de acción de carácter político y programático, que no constituye ni crea derechos u obligaciones bajo el derecho nacional o internacional, no da lugar a procedimientos jurídicos y no establece obligaciones legalmente vinculantes o exigibles, sean expresas o implícitas”, aseguró la Cancillería.

Los acuerdos de EU por las tierras raras y minerales críticos

Estados Unidos firmó marcos de cooperación de este tipo con 27 países, en los que reconoce la “importancia estratégica de los minerales críticos para la producción de tecnologías avanzadas”.

En ellos plantea “acelerar el desarrollo de mercados”, con el propósito de “contribuir a la resiliencia y seguridad” de las cadenas de suministro, desde la extracción minera hasta los procesos de separación y procesamiento, explicó la cancillería.

Este acuerdo se produce después de que la semana pasada la cancillería dominicana anunciara la firma de una declaración conjunta con la Unión Europea (UE) para impulsar estudios dirigidos a evaluar el potencial de tierras raras, galio y escandio presentes en una reserva minera ubicada al suroeste del país caribeño, con la participación de la Universidad de Barcelona (España).

Bajo dicho acuerdo con la UE están previstos análisis especializados de las tierras, adquisición de insumos y transferencia de conocimientos al personal técnico de la República Dominicana, así como impulsar proyectos de desarrollo minero sostenible y de cooperación internacional no reembolsable.