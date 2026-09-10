‘Si tanto amas México, ve allá’: JD Vance arremete contra manifestante que ondeó bandera mexicana

JD Vance llamó a una persona de México que protestaba a que se fuera a su país.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, encaró a un manifestante mexicano y le dijo que si tanto le gusta su país se vaya para allá.

Durante su discurso en la convención republicana en Dallas, Texas, de este jueves 10 de septiembre, Vance explicó a la gente que veía por televisión que había una protesta que interrumpió su discurso con una bandera de México, lo que provocó el abucheo de los asistentes hacia las personas supuestamente mexicanas.

“Bueno, amigo. Si tanto amas México, lleva tu trasero allá, yo te compro el boleto (de avión)”, lanzó el vicepresidente estadounidense, que posteriormente fue aplaudido por la audiencia.

JD Vance aprovecha protesta mexicana para ir contra la izquierda en EU

La prensa presente en la convención republicana, previa a las elecciones de medio mandato, realizada en el American Airlines Center de Dallas, reportó que un sujeto con una bandera tricolor manifestaba en uno de los pasillos del recinto cuando sucedió la confrontación con el vicemandatario.

JD Vance, que ha considerado una intervención militar de EU en México, calificó posteriormente la enseña como un “símbolo de la extrema izquierda” y sostuvo que el hombre debería haber mostrado la bandera estadounidense. El manifestante fue retirado del recinto por el personal de seguridad.

Se trata de la primera convención republicana organizada específicamente a mitad de mandato y reúne a dirigentes y candidatos del partido en un momento en que los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso. En este evento, el presidente Donald Trump prometió 5 mil dólares a adultos si gana las elecciones el partido republicano.

En su discurso, Vance presentó las elecciones como una batalla por preservar el “derecho de nacimiento” de los estadounidenses y acusó a los demócratas de promover políticas que amenazan la familia, la seguridad, la economía y la identidad nacional.

También vinculó la inmigración irregular con la competencia por empleos y viviendas y afirmó que los estadounidenses habían visto su país “robado” y entregado a extranjeros.

JD Vance desestima guerra con Irán, asegura que es un tema político

JD Vance, que han perfilado como sucesor de Donald Trump, desestimó este jueves las críticas a la guerra en Irán como una mera “cuestión política” durante un discurso en la convención nacional republicana que se celebra esta semana en Texas.

En un llamamiento a los votantes de su partido que se oponen a la impopular guerra, prolongada ya durante más de seis meses, el líder republicano les pidió que no “entreguen el país a un montón de gente loca”, en referencia al Partido Demócrata, que amenaza con arrebatar a los republicanos el control del Congreso en los comicios de noviembre.

La convención es la primera de este tipo que celebra el Partido Republicano en su historia, ya que tradicionalmente estos encuentros tienen lugar en años de elecciones presidenciales para elegir al candidato a la Casa Blanca.

El objetivo de los republicanos con este evento es movilizar a sus bases de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.