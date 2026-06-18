¿Qué tendría que pasar para que EU interviniera militarmente en México? Esto respondió JD Vance

JD Vance dijo que Estados Unidos está dispuesto a tomar "medidas defensivas" y actuar dentro de México si lo considera necesario.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, no descartó que su país pueda emprender acciones militares contra los cárteles del narcotráfico en México si considera que representan una amenaza para la seguridad de los estadounidenses.

En una entrevista con N+ Univisión, el funcionario afirmó que Washington está dispuesto a tomar “medidas militares” y se reservaría la facultad de actuar dentro de México en caso de considerarlo necesario.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que no habrá acciones militares en territorio mexicano. Eso es una línea roja. ¿Estados Unidos respetará esa línea roja?”, le preguntó la conductora en un adelanto de la entrevista.

Vance evitó responder de manera directa y sostuvo que el gobierno estadounidense tendría que adoptar “medidas defensivas” para proteger a su población. No obstante, aseguró que la prioridad de la administración de Donald Trump es colaborar con México para que las autoridades del país “puedan encargarse de los cárteles por sí mismas”.

¿En qué casos EU podría intervenir en México, según JD Vance?

Como ejemplo, Vance planteó un escenario en el que un cártel transporta una “carga masiva de armas y fentanilo” con destino a Estados Unidos.

Según explicó, si la única manera de detener ese envío fuera intervenir directamente contra la organización responsable, Washington no descartaría hacerlo.

“Si la única forma de detenerlo es que vayamos tras este cártel, por supuesto que iremos tras él”, afirmó.

Aunque señaló que su gobierno preferiría coordinarse con las autoridades mexicanas, insistió en que la prioridad de Estados Unidos es proteger a su población.

“Nos encantaría trabajar con el gobierno de México, pero tenemos que defender a nuestra gente”, agregó.

En esa misma entrevista, Vance sostuvo que los cárteles se fortalecieron durante la administración de Joe Biden gracias a los recursos que obtienen en Estados Unidos mediante el tráfico de drogas y la explotación sexual.

Según el vicepresidente, uno de los objetivos del gobierno de Donald Trump es reducir el poder económico y operativo de estas organizaciones criminales.

‘Cárteles gobiernan México’, asegura Trump desde el G7

Las declaraciones de Vance fueron difundidas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a afirmar durante la Cumbre del G7 que los cárteles del narcotráfico tienen el control de México.

“México perdió el control del país, los cárteles gobiernan México, es triste”, apuntó desde Evián, Francia, y añadió que si bien la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena persona, es una “mujer muy asustada”.

Trump ha insistido en varias ocasiones en que México debe dar “un paso adelante” contra los grupos criminales, para que Estados Unidos “no tenga que intervenir”. El mandatario estadounidense también ha ofrecido a la presidenta Sheinbaum el envío del Ejército estadounidense a territorio mexicano, a lo que la mandataria se ha opuesto rotundamente.