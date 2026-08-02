‘Creo que se me está muriendo’: Madre de Dafne Zapata afirma que llamada de Estrella ‘N’ al 911 es real

La madre de Dafne Zapata asegura que la voz de Estrella 'N' coincide con la de la supuesta llamada al 911.

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, afirmó que la llamada en la que Estrella ‘N’ al 911 en la que pedía auxilio ante la muerte de la joven, sería real.

Las autoridades aún no confirman la autenticidad de dicha llamada al 911; sin embargo, la mujer cree que sí es real la llamada en la que Estrella ‘N’, encargada del área de mujeres de la Academia Militar Doenitz, solicita una ambulancia y confirma que Dafne Zapata “no respira”.

“Si es real, te voy a decir por qué. Yo hablaba todos los días con esta mujer (Estrella ‘N’) y es la voz de ella. Totalmente, no es IA (Inteligencia Artificial) ni nada, y son sus mismos gritos de desesperación cuando me dijo que ya estaba muerta”, mencionó Alejandra Quintos en entrevista con el periodista Salvador García Soto.

La madre de Dafne Zapata, víctima de presunto feminicidio, basa su argumento en que tenía llamadas de hasta 40 minutos con Estrella ‘N’, por lo que identifica la voz de la llamada filtrada en redes sociales.

Feminicidio de Dafne Zapata: ¿Qué dice la supuesta llamada de Estrella ‘N’ al 911?

En la llamada dada a conocer en redes sociales en días recientes se escucha a una mujer pedir una ambulancia, ya que cree que “se le está infartando una alumna”.

Luego de múltiples peticiones para que mandaran la ambulancia, Estrella ‘N’, conocida como ‘Estrellita’, le explica a la operadora del 911 que Dafne Zapata sacaba espuma por la boca, a lo que la operadora le pregunta si la joven se convulsionó, pero la mujer no le supo responder.

En un momento, la operadora le pide que le den primeros auxilios a Dafne Zapata, que supuestamente sacaba espuma por la nariz y por la boca.

La pusieron del lado para evitar la asfixia, y posteriormente deja de reaccionar.

De acuerdo con Estrella ‘N’, Dafne tenía los labios morados y había dejado de respirar, por lo que la intentó reanimar durante minutos, pero finalmente la joven falleció.

Las autoridades no han emitido ningún posicionamiento oficial sobre esta llamada relacionada con la muerte de Dafne Zapata.

Con información de Salvador García Soto.