Feminicidio de Dafne Zapata: Madre advierte que no se detendrá ‘hasta que todos los culpables caigan’

“Caiga quien caiga y hasta donde tope”. Alejandra Quintos, la madre de Dafne Zapata, aseguró que no le basta con la vinculación a proceso de tres personas por el feminicidio de su hija, y que buscará que sean sentenciados.

Luego de que el martes 28 de julio se vinculara a proceso a Danna Yanina ‘N’, y que este jueves 30 de julio fueran vinculados a proceso Jorge Luis ‘N’ y Estrella ‘N’, directivos de la escuela militarizada Doenitz, de Ciudad Madero, la mujer aseguró que la lucha “no acaba aquí”.

“Voy a llegar hasta las últimas instancias porque esto (las vinculaciones a proceso) no me dejan satisfecha, porque hay muchas cuestiones, ya que estas escuelas tienen más de 34 años trabajando. ¿Quién las evalúa y quién las supervisa? No se está llevando acorde al artículo 3 de la Constitución", explicó en entrevista con Radio Fórmula.

Lamentó que su hija sea una fallecida como resultado de las prácticas de las escuelas militarizadas, además de que hay niños víctimas del sistema que nunca levantan la voz, pero ella como madre sí lo hará y no va a descansar “hasta que todos los culpables caigan”.

La madre de Dafne Zapata aseguró que “faltan más” personas responsables del feminicidio de su hija.

SEP prohibe escuelas militarizadas para el ciclo escolar 2026-2027

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que comunicó a las autoridades educativas de todas las entidades que ninguna institución considerada escuela militarizada preste servicios educativos en el ciclo escolar 2026-2027.

“La formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes servirán a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Ese modelo no forma parte del Sistema Educativo Nacional para niñas, niños y adolescentes”, mencionó Mario Delgado.

El titular de la SEP reiteró que ningún tipo de violencia, abuso o maltrato se puede justificar bajo el concepto de la disciplina, y que las escuelas militarizadas no tienen cabida en el sistema educativo.

En caso de que no se cumpla la ley, las escuelas militarizadas serán clausuradas o reguladas, además de que deberán reembolsar los pagos de inscripciones y mensualidades a padres de familia, además de que la prioridad serán los derechos educativos de las y los estudiantes.

La muerte de Dafne Zapata se investiga como feminicidio, y la causa de su fallecimiento fue por asfixia, según los forenses.