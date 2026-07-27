Constitución prohíbe escuelas militarizadas en México, aclara Mario Delgado por muerte de Dafne Zapata

La SEP trató de hablar con la madre de Dafne Zapata, pero no pudo contactarla por supuestamente órdenes de sus abogados.

La Constitución de México prohíbe la existencia de escuelas militarizadas como en la que murió la joven Dafne Zapata, aclaró Mario Delgado, secretario de Educación.

“Ni la SEP ni la Defensa autorizan este tipo de modalidades”, apuntó en la ‘mañanera’ de este lunes 27 de julio.

Mario Delgado enfatizó que la SEP giró un oficio el viernes 24 de julio en el que recordó estas disposiciones legales a las Secretarías de Educación de los 32 estados

“(Ellas) son las responsables de otorgar las autorizaciones para la operación de escuelas (...) De conformidad con la Constitución y con la Ley General de Educación, no está autorizada este tipo de educación militarizada”, puntualizó.

Mario Delgado subrayó que la Nueva Escuela Mexicana está basada en un enfoque de Derechos Humanos, por lo que no se permite ningún tipo de maltrato.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación trató de contactar a la madre de Dafne Zapataa, “pero no hemos logrado tener contacto porque entiendo que sus abogados eso es lo que le han recomendado, pero vamos a insisitir en hablar con ella”.

Esto sabemos del caso de Dafne Zapata y su muerte en una escuela en Tamaulipas

Alejandra Quintos denunció que Dafne murió “torturada, de una manera espantosa” y afirmó que se ahogó por acumulación de agua en los pulmones por torturas durante “cuatro días sin parar”. A este testimonio se sumaron múltiples acusaciones de exalumnos sobre castigos extremos.

Las investigaciones ministeriales derivaron en la detención del José Luis ‘N’, drector de la Academia Militarizada Marina Doenitz; Danna Yanina ‘N’, cadete egresada de la escuela, y de Estrellita ‘N’, instructora en la institución.

La continuación de la audiencia por el caso de Dafne Zapata está programada para el próximo 30 de julio. (Fiscalía de Tamaulipas)

Al continuar la audiencia de Danna Yanina ‘N’, la madre de la joven reveló que cuando estuvo internada en la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue violada por el hermano de Estrella ‘N’.

Explicó que su hija le reveló que tres meses después de cumpir los 17 años, habría sido violada por ‘El Comandante Mora’, presunto hermano de Estrella ‘N’.

En la audiencia de este lunes, la defensa presentará los restantes 24 de los 32 testimoniales para desestimar la imputación que se le hace a Danna Yanina ‘N’ por la muerte de Dafne Zapata.

Jueza ordena a no revelar información del caso de Dafne Zapata

La jueza de control dictó prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso a Estrellita ‘N’ y Jorge Luis ‘N’.

A petición de la defensa, la autoridad concedió la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de las personas imputadas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 30 de julio.

La jueza del caso también ordenó a las partes abstenerse de divulgar información sobre el desarrollo de la audiencia para no afectar el proceso judicial que se lleva a cabo.

¿De qué delito está acusado el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz?

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas, informó que la imputación de Jorge Luis ‘N’ está relacionada con la comisión por omisión.

“Debido a su cargo en la institución educativa privada, tenía un deber de garante que se omitió, y debido a ello, hay la causación de un resultado”, explicó.

Para Estrellita ‘N’, la imputación realizada por el Ministerio Público es por la “materialidad del hecho” que derivó en la muerte de Dafne Zapata.

El fiscal de Tamaulipas apuntó que las indagatorias del caso continúan, dejando abierta la posibilidad de que otra u otras personas más, “se están agotando diversas líneas y como resultado de ello se determinará si hay otras personas con algún grado de participación”.

Con información de EFE