Cártel de Sinaloa, con un operador financiero menos: Detienen a ‘El Tío’, líder de Los Chapitos

La detención de Ismael 'El Mayo' Zambada en 2024 desató una 'guerra' entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: La Mayiza y Los Chapitos.

Fuerzas de Seguridad detuvieron a Ricardo ‘N’, alias ‘El Tío’, operador financiero y uno de los principales líderes de Los Chapitos, anunció el Gabinete de Seguridad este lunes 27 de julio.

Seis presuntos delincuentes fueron detenidos en un operativo conjunto de la Marina; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República (FGR) en el puerto de Mazatlán.

“Durante la operación se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y dos vehículos. Seguimos trabajando de manera coordinada para debilitar las estructuras criminales”, señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Cómo ubicaron a ‘El Tío’ en Sinaloa?

“Ricardo ‘N’, de 49 años, es identificado como uno de los principales líderes de Los Chapitos, en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa”, informaron fuentes federales a EFE.

Tras labores de vigilancia, los agentes localizaron a los individuos en dos inmuebles que, presuntamente, utilizaban para la “comisión de delitos”, por lo que procedieron a su detención.

Los Chapitos es una de las principales facciones del poderoso Cartel de Sinaloa, organización designada como terrorista por EU el año pasado.

Sinaloa vive una serie de enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, principalmente protagonizada por Los Chapitos y La Mayiza, que se desató tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Este conflicto ha dejado al menos 3 mil asesinatos, miles de desplazados y desaparecidos, a pesar del amplio despliegue militar del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Según un informe publicado por la organización International Crisis Group (ICG), los ataques entre las bandas ahora son más “puntuales” y se han trasladado a las zonas rurales de Sinaloa.

Hace meses, Washington provocó un terremoto político en ese estado al acusar formalmente al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de alto nivel de colaborar con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos.

“No nos vamos a retirar (de Sinaloa). Se mantendrá coordinación permanente con las autoridades del estado y la gobernadora Yeraldine Bonilla tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, dijo Omar García Harfuch en mayo.

La Secretaría de la Defensa Nacional también destacó que el despliegue de más de 13 mil elementos de seguridad ayudó a reducir los homicidios dolosos en Sinaloa en 44 por ciento.

Rocha Moya pidió licencia del cargo para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). A pesar de este caso, Morena se perfila para retener la gubernatura de Sinaloa en las elecciones 2027, de acuerdo con la última encuesta de El Financiero donde tiene 38 por ciento de la intención de voto contra 10 por ciento del PRI, su más cercano perseguidor.

La amplia preferencia por Morena es contrastante cuando se analizan los datos de evaluación al Gobierno de Sinaloa en los que prevalecen las opiniones negativas en seguridad, crimen organizado y combate a la corrupción.

Con información de Alejandro Moreno y EFE