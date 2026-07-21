Sinaloa, con miras a refrendar a Morena en 2027

La encuesta de El Financiero ubica a Morena con 38 por ciento de la intención de voto para las elecciones 2027 (FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO)

El electorado de Sinaloa tiene a Morena arriba en las preferencias rumbo a las elecciones para gobernador en 2027, de acuerdo con una encuesta de El Financiero.

La encuesta ubica a Morena con 38 por ciento de la intención de voto; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 10 por ciento; al Partido Acción Nacional (PAN), con 8 por ciento, y Movimiento Ciudadano, con 5 por ciento.

El Partido Verde Ecologista de México(PVEM)y el Partido del Trabajo(PT) atraen 2 y 1 por ciento, respectivamente.

(Gráfico: El Financiero)

El estudio también indica que la aprobación a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, alcanza 42 por ciento, y la desaprobación, 49 por ciento, lo que refleja opiniones divididas.

(Gráfico: El Financiero)

No obstante, al evaluar diversos aspectos de la gestión de gobierno, lo que prevalece son las opiniones negativas: 56 por ciento en economía; 71 por ciento en seguridad pública; 74 por ciento en crimen organizado, y 78 por ciento en corrupción.

El sondeo arroja que como principal problema del estado se percibe la inseguridad pública, con 56 por ciento de menciones.

(Gráfico: El Financiero)

Entre las y los posibles aspirantes a las candidaturas de los partidos a la gubernatura, la encuesta destaca a Imelda Castro como la figura más popular de un listado incluido en el estudio, con 37 por ciento de opinión favorable y 31 por ciento desfavorable.

Castro lidera también las preferencias para ser la candidata del partido guinda a la gubernatura del estado, con 32 por ciento de apoyo, superando a Teresa Guerra y a Juan de Dios Gámez, quienes obtienen 11 y 10 por ciento de las menciones, respectivamente.

En el PAN, Eduardo Ortiz encabeza las preferencias para ser el posible candidato a gobernador con 13 por ciento. Le siguen Vanessa Sánchez y Roxana Rubio con 9 y 8 por ciento, respectivamente.

En el PRI, Mario Zamora lidera las preferencias con 23 por ciento, mientras que Paloma Sánchez obtiene 17 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

En un escenario hipotético en el que Imelda Castro fuera la candidata de Morena enfrentando a Mario Zamora, del PRI, y a Eduardo Ortiz, del PAN, ambos liderando en sus respectivas contiendas internas, la morenista se lleva 40 por ciento de la intención de voto, frente a 15 por ciento del priista, 11 por ciento del panista y 7 por ciento de Sergio Esquer, de Movimiento Ciudadano.

En el mismo escenario, pero con Teresa Guerra como candidata de Morena, la morenista obtiene 37 por ciento, tres puntos menos, mientras que el priista sube a 17 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

Metodología: Encuesta en el estado de Sinaloa realizada del 8 al 11 de julio de 2026 vía telefónica a 500 adultos con credencial para votar vigente. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y móviles con generación de números aleatorios. Con un nivel confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/- 4.4 por ciento. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”.