Banco Afirme y Monybite presentan en México una nueva generación de soluciones para la gestión inteligente de gastos corporativos

Monterrey, Nuevo León- La gestión de gastos corporativos representa uno de los mayores retos para las empresas, debido a los costos administrativos, la dispersión de información y los riesgos de fraude asociados a procesos manuales. Frente a este reto, Banco Afirme y Monibyte anuncian oficialmente su alianza con el lanzamiento de la Tarjeta de Crédito Monibyte Afirme - Visa, una solución que automatiza la gestión de gastos corporativos y fortalece el control financiero de las organizaciones.

La nueva Tarjeta de Crédito Monibyte Afirme forma parte de un ecosistema tecnológico que permite monitorear y controlar en tiempo real los gastos de los colaboradores, automatizar la captura y validación de comprobantes, integrar la información a los sistemas contables y fortalecer el cumplimiento de las políticas corporativas.

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Con una amplia presencia en el mercado mexicano, Banco Afirme suma esta alianza a su estrategia de fortalecer la oferta de soluciones dirigidas al sector empresarial, apostando por la innovación tecnológica como un factor clave para la evolución de los servicios financieros.

Por su parte, la llegada de Monibyte a México, responde a la creciente necesidad de las empresas mexicanas de contar con herramientas que les permitan simplificar procesos, reducir costos operativos y transformar la gestión de gastos en una función estratégica para la toma de decisiones. Gracias a su alianza con Banco Afirme, la compañía pone al alcance del mercado una solución integral que combina tecnología especializada y respaldo financiero.

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Con presencia en varios países de Latinoamérica y más de 10 mil empresas activas, Monibyte ha procesado más de 2.1 billones de dólares en transacciones, consolidándose como un referente en innovación financiera empresarial.

Actualmente, empresas que utilizan Monibyte han reportado ahorros anuales de hasta 360 mil dólares, resultado de la automatización de procesos y de la eliminación de tareas administrativas repetitivas. Además, la plataforma reemplaza procesos dispersos basado sen hojas de cálculo, correos electrónicos y sistemas independientes, ofreciendo una mayor trazabilidad, seguridad y control sobre la información financiera.

“La llegada de Monibyte a México es una evolución natural para nuestra compañía. La combinación de una plataforma tecnológica probada con la solidez de Banco Afirme nos permite ofrecer a las empresas una solución integral para gestionar sus gastos con mayor control, eficiencia y visibilidad. Estamos convencidos de que México representa una gran oportunidad para acelerar la transformación digital de la gestión financiera empresarial”, agregó Mario Hernández, CEO y Fundador de Impesa.

Esta alianza combina la solidez financiera de Banco Afirme y la innovación tecnológica de Monibyte para ofrecer al mercado mexicano una propuesta de alto valor, diseñada para ayudar a las empresas a reducir costos, incrementar productividad y fortalecer su control financiero.

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La presentación oficial de esta alianza y de la nueva tarjeta de crédito se llevó a cabo el 14 de Julio en Museo MARCO de Monterrey, el evento reunió a directivos de ambas organizaciones, clientes y aliados estratégicos. Este lanzamiento representa el inicio de una nueva etapa para la digitalización financiera empresarial en México, con Monterrey como punto de partida para una expansión Nacional.

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Sobre Afirme

Afirme Grupo Financiero integra servicios bancarios y financieros, a través de filiales como: Afirme Banco, en 26 estados de la República Mexicana, y una importante red de Cajeros Automáticos; Afirme Seguros, para brindar seguridad personal y patrimonial de personas físicas (seguros de auto, casa, vida y Pyme), así como de empresas (seguros de vida flotillas de autos, empresarial); Afirme Arrendadora, como fuente de financiamiento para personas físicas y empresas, en la compra de activos fijos nacionales o importados; Afirme Factoraje, para apoyar a nuestros clientes en una rápida conversión de sus cuentas por cobrar, y financiamiento de capital de trabajo a corto plazo; Afirme Almacenadora, con modernas instalaciones y ubicación estratégica para ofrecer a empresas y personas físicas servicios de almacenamiento, custodia o conservación de mercancías nacionales o extranjeras; Fondos de inversión, con una oferta que integra una amplia gama de productos que permiten tener acceso a diversos mercados financieros; y Microfinanciera, con una variada oferta de créditos al consumo. www.afirme.com

SobreMonibyte

Monibyte es una plataforma tecnológica especializada en la gestión y control de gastos empresariales. A través de su ecosistema de soluciones, ayuda a las organizaciones a fortalecer el control financiero, simplificar procesos y mejorar la visibilidad de sus operaciones.

Fundada en 2014, Monibyte opera en Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y México, trabajando junto a más de 14 instituciones financieras en Latinoamérica. Actualmente cuenta con más de 10 mil empresas activas y ha procesado más de USD 2.1 billones en transacciones.

Su enfoque combina tecnología, automatización y alianzas estratégicas con el sector financiero para impulsarla transformación digital de la gestión financiera empresarial.

https://monibyte.com/