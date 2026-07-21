Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 21 de julio desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 21 de julio desde Palacio Nacional.

En la conferencia podría referirse a la sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua en Estados Unidos tras declararse culpable de múltiples delitos, entre ellos narcotráfico.

A la par, podría estar acompañada por funcionarios del sector Salud para brindar avances de obras, programas o vigilancia epidemiológica, como el caso de diarrea explosiva en Estados Unidos.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 20 de julio?

Durante la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que simpatizantes del PAN apoyen la visión de un voto por hogar, que limitaría la participación de las mujeres y daría más peso a la imagen del hombre, en un concepto de familia tradicional.

La mandataria también fue cuestionada sobre la experiencia de la final del Mundial 2026, donde se reunió con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump.

La mandataria explicó por qué no rechazó la invitación de su homólogo estadounidense, quien personalmente la llamó para reiterarle que esperaba asistiera a la final del torneo.

Además, presentó más detalles sobre la iniciativa para reducir el uso de celulares en menores de edad, junto con la regulación de la inteligencia artificial.