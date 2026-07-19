¿Quién es Lakshmi Mittal, el millonario que estuvo con Sheinbaum y Trump en la final del Mundial 2026?

Lakshmi Mittal es fundador de una de las siderúrgicas más importantes del mundo.

Además de la presidenta Claudia Sheinbaum, los reyes de España y el primer ministro Mark Carney, un ‘misterioso’ empresario de la India acompañó a Donald Trump y Gianni Infantino durante la final del Mundial 2026, su nombre es Lakshmi Mittal, y ocupa el lugar 57 en la lista de los hombres más ricos del mundo.

Nacido en 1950 en Sadulpur, Rajastán, Lakshmi Mittal es un experto en comercio por el St. Xavier’s College de Calcuta, que comenzó su carrera en una siderúrgica de su familia antes de viajar a Indonesia, donde comenzó su imperio.

A los 26 años fundó su propia siderúrgica, misma que posteriormente se llamó ArcelorMittal y se volvió líder mundial en acero y minería, siendo una de las más importantes internacionalmente.

Su modelo es uno de los más consolidados, con inversiones en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Sudáfrica.

¿A cuánto asciende la fortuna de Lakshmi Mittal?

De acuerdo con el Índice de Millonarios de Bloomberg, la fortuna de Lakshmi Mittal es de 39 mil 600 millones de dólares, aproximadamente, y ocupa el lugar 57 en el ranking, un puesto por encima del colombiano Jaime Gilinski.

Lakshmi Mittal es el tercer hombre más rico de la India, por debajo de Mukesh Ambani, con casi 87 mil millones de dólares, y Gautam Adani, con 117 mil millones de dólares.

Durante 30 años, la labor de Lakshmi Mittal ha sido reconocida en distintas regiones del mundo, con múltiples premios de universidades y organizaciones internacionales por su liderazgo y personalidad internacional.

¿Qué inversiones tiene Lakshmi Mittal en México?

ArcelorMittal tiene presencia en México desde 1976, cuando inauguraron su planta en Michoacán, que actualmente genera más de 6 mil empleos directos.

La empresa, que es la mayor productora en Europa, es la mayor productora de acero crudo en México, con casi 4 millones de toneladas al año. Además, es la mayor consumidora de gas natural y energía eléctrica en el país, aunque bajo una perspectiva de empresa socialmente responsable.

Su presencia se extiende a 14 estados en México, cada uno con distintas operaciones: