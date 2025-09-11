ArcelorMittal busca proveedores en Expo Pyme

ArcelorMittal aprovechó su participación en Expo Pyme para ampliar su proveeduría a través de pequeñas y medianas empresas (Pymes) de servicios, consumibles y refacciones.

“Estamos entrevistándonos con entre 11 y 12 compañías por cada uno de estos tres sectores, unas 36 en total. Venimos a escuchar y a identificar nuevas alternativas que nos ayuden a cubrir las necesidades de la planta”, explicó Manuel Tienda, jefe de compras de servicios para ArcelorMittal en México.

Tienda, detalló que la Expo representa una oportunidad para romper la inercia con los proveedores habituales.

“Las Pymes traen muchas innovaciones, nuevas maneras de atacar las necesidades. Nuestra responsabilidad es abrirles la puerta y presentarlas al área de producción”, señaló.

Previo al evento, dijo, la empresa analizó la oferta de unas 60 firmas para elegir con quiénes sostener citas de negocios tan sólo en servicios.

Al equipo de compras lo acompañaron también Jesús Orozco, responsable de consumibles y Jesús Razo, encargado de refacciones.

Orozco por su parte subrayó que el objetivo es detectar proveeduría local con capacidad de desarrollo.

“Buscamos proveedores pequeños y medianos que puedan crecer con nosotros como clientes comerciales”, dijo.

Actualmente, el área de consumibles opera con entre 300 y 400 proveedores, de los cuales un 50 por ciento son Pymes.

El peso de Monterrey en la red de abasto es significativo: entre 40 y 45 por ciento de los proveedores de ArcelorMittal provienen de esa ciudad, aseguró.

“No es casualidad; aquí está la cuna acerera de Latinoamérica y hay mucho conocimiento técnico y expertise, que nos da certeza y seguridad”, añadió Orozco.

En conjunto, la compañía mantiene cerca de 260 proveedores en servicios y más de 300 en consumibles.La participación de Pymes representa ya entre un 30 y 50 por ciento de esas carteras, lo que revela el interés de ArcelorMittal en diversificar su base y fomentar la competencia.

Según los ejecutivos, Expo Pyme ha sido un espacio clave para generar alianzas estratégicas y descubrir soluciones innovadoras.

“De aquí han salido muy buenas ideas y colaboraciones”, concluyó Orozco.