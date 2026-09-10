Casa Central: el primer Hub de lujo en México que transforma la experiencia de organizar un evento

Organizar una boda o un evento de alto nivel implica tomar decenas de decisiones, coordinar proveedores y destinar tiempo a comparar opciones. Frente a este escenario surge Casa Central, el primer Hub de lujo en México, un concepto que busca transformar la manera en que clientes nacionales e internacionales planean sus celebraciones al reunir en un mismo espacio una oferta curada de proveedores y soluciones para crear eventos de principio a fin.

En entrevista para El Financiero, Diego del Río, empresario y socio de Casa Central, explicó que el proyecto nació a partir de una necesidad detectada en la industria: ofrecer a los clientes un espacio donde puedan encontrar una visión integral de su evento, sin tener que recorrer distintos puntos de la ciudad o contactar por separado a cada proveedor.

La propuesta parte de una necesidad cada vez más evidente: la abundancia de información disponible en internet y redes sociales puede dificultar la toma de decisiones. A ello se suma el tiempo que implica contactar proveedores, trasladarse por la ciudad y coordinar citas independientes. Casa Central concentra estas alternativas en una experiencia presencial personalizada, mediante citas en las que los clientes pueden conocer información sobre capacidades, precios, disponibilidad, reglamentos y características de cada proveedor.

Cortesía cliente.

“Es el primer Hub en México”, mencionó Del Río, al explicar que el concepto busca reunir en un mismo lugar a proveedores previamente seleccionados para que los clientes puedan encontrar soluciones de 360 grados para sus eventos. La propuesta contempla principalmente bodas, aunque también abre la posibilidad de atender celebraciones sociales y eventos corporativos.

El espacio integra distintas alternativas para construir una celebración, desde banquete, flores y mobiliario hasta decoración, bebidas y otros servicios. Además, cuenta con un showroom y áreas especializadas donde los clientes pueden realizar pruebas de menú, decoración, mobiliario y otros elementos de su evento.

Del Río señaló que otro de los pilares del proyecto es la curaduría de proveedores. La selección considera factores como calidad, reputación, cobertura y capacidad, mientras que los nuevos integrantes deberán ser recomendados por miembros existentes. Asimismo, Casa Central contempla mecanismos para mantener sus estándares de servicio, incluida la posibilidad de suspender una membresía cuando un proveedor incumpla con los compromisos adquiridos.

Casa Central: el primer Hub de lujo en México.

La experiencia también incorpora herramientas digitales. La empresa desarrolla una aplicación que permitirá consultar el directorio de proveedores, seleccionar favoritos, enviar mensajes, gestionar un calendario de citas y recibir recordatorios. “El tiempo es muy limitado”, explicó el empresario, al destacar que uno de los objetivos del Hub es reducir los traslados y facilitar la planeación de los eventos.

Con una visión hacia el turismo de lujo, Casa Central también busca impulsar a México como destino para bodas y eventos internacionales. Del Río destacó que atraer este tipo de celebraciones genera actividad para hoteles, restaurantes, transporte, wedding planners y otros proveedores, por lo que la apuesta trasciende la organización de un evento y busca contribuir a la actividad económica del país.