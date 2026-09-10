Caso Marilyn Cote: Juez rechaza concederle libertad durante proceso penal

​Marilyn N fue detenida el 21 de noviembre de 2024 y vinculada a proceso por usurpación de profesión. (Fiscalía de Puebla).

Marilyn N, conocida como la falsa psiquiatra, permanecerá en prisión preventiva luego de que un Juez de Control rechazó su solicitud para suspender de manera condicional el proceso penal que enfrenta.

​La imputada compareció en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde sus abogados pidieron modificar las condiciones del proceso y permitirle recuperar su libertad.

​Tras escuchar a la defensa, al Ministerio Público y a los asesores jurídicos de las víctimas, el juez David Rodríguez González negó la petición, informaron fuentes cercanas al caso.

​El juzgador consideró que Marilyn N no presentó un plan suficiente para evitar la repetición de las conductas que se le atribuyen.

​También determinó que representa un riesgo para las víctimas y la salud pública. ​La resolución permitió que las víctimas fueran escuchadas durante la audiencia. Algunas manifestaron su temor de que la imputada quedara en libertad.

​Ahora esperan una reparación integral que incluya indemnización, atención psicológica y garantías contra posibles represalias.

¿De qué se le acusa a Marilyn Cote?

​El caso se originó en 2024, cuando pacientes denunciaron a Marilyn N por presuntamente ejercer como psiquiatra sin contar con la especialidad ni documentación profesional correspondiente, además de recetar medicamentos.

En noviembre del 2024, en entrevista radiofónica, Alitzel García, paciente de Marilyn Cote entre 2019 y 2020, explicó que su tratamiento, que duró de 6 a 8 meses, solo desató su ansiedad y nunca curó su depresión.

“Nunca mejoré, al contrario, la ansiedad se incrementó, nunca hubo mejoría. Me cambiaba los medicamentos de manera muy rápida, me dio altas dosis de antipsicóticos y yo comencé a presentar efectos secundarios“, expresó para el programa de Azucena Uresti.

​La Depris clausuró definitivamente el consultorio ubicado en Torres Médicas II, San Andrés Cholula, tras detectar irregularidades.

​Marilyn N fue detenida el 21 de noviembre de 2024 y vinculada a proceso por usurpación de profesión, amenazas y delitos contra la salud.